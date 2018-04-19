Kale’deki Çiftçi Eğitiminde İlaç Uyarıları

Malatya‘nın Kale ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bitkisel üretim ve bitki sağlığı toplantısı düzenlendi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Türkan Coşar, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda, tarımsal üretimde yüksek verim sağlamak ve bitkiyi zararlı organizmalardan korumak amacıyla kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsiz ve denetimsiz kullanımının çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tarımsal ürünleri zararlı organizmalardan korumanın en ideal yolunun kültürel önlemlere dikkat ederek biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih etmek olduğunu aktaran Coşar, “Ruhsatlı olmayan tarım ilaçları tarımsal ürünlerde kullanıldığı takdirde doğal denge ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar verecektir. Zirai ilaçların hasat sonrası ürün üzerinde kalmaması ve bu zararların önüne geçmek veya en aza indirmek amacıyla çiftçilerimiz mutlaka reçeteli ve tavsiyeye uygun zirai ilaç kullanmalıdır.” dedi.

Coşar, analiz sonucunda tavsiye dışı zirai ilaç kullanımının tespit edilmesi halinde çiftçilerin ürünlerinin imha edildiği gibi idari para cezası da uygulandığını kaydetti.

Toplantıya mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

AA