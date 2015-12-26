”Tavuk Eti Sağlıklıdır” İftarı!..

Türkiyede kuş gribi tartışmaları sonrasında tüketimi büyük oranda düşen tavuk etinin tüketiminin yeniden arttırılması için kamu kurumlarıda harekete geçti. Malatya Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü yaptığı organizasyon ile Malatya protokoluna tavuk çorbası ve tavuk etinden oluşan iftar yemeği verdi.

Vali Osman Derya Kadıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, hastane başhekimleri ile işadamlarının katıldığı iftar yemeğinde, davetliler önce tavuk çorbası ardından da piliç, tavuk etli salatadan oluşan yemeği yediler.

Sağlık İl Müdürü Dr. Sezai Demirel, vatandaşları tavuk eti yemeye davetederek, Bir sıkıntı yoktur, olsada biz burdayız. Gönül rahatlığı ile tavuk eti yiyin dedi.

Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal da vatandaşların tavuk eti yemesini isteyerek, şüphe ve ihtimaller üzerinde bu kadar durulmaması gerektiğini vurguladı.