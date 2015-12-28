Tayini Malatya’ya Çıkmıştı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teröristlerin yola döşediği mayının özel harekat polislerinin geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 4 polisten 29 yaşındaki Resul Kayaoğlu’nun Elazığ’da köyde ikamet eden babasına acı haber verildi. Baba Ali Kayaoğlu, gözyaşları içinde, “Her gün görüşüyorduk. Oğlumu, ‘Mayına düşersiniz, tuzağa düşersiniz, dikkatli olun’ diye uyarmıştım” dedi. Şehit polisin tayininin Şırnak’tan Malatya’ya çıktığı ve 5 gün sonra ilişik keserek Malatya’da göreve başlamayı planladığı, ancak kalleş saldırıda şehit düştüğü belirtildi.

Şırnak’ın Silopi İlçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının Özel Harekat Polislerinin geçişi sırasında patlaması sonucu 4 polis şehit olmuş, 1 polis yaralanmıştı. Şehit olan polislerden 29 yaşındaki Resul Kayaoğlu’nun Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Aşağı Köse köyünde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Avcı, özel harekat polisleri, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, sağlık ekipleri eşliğinde baba Ali Kayaoğlu’nun evine gitti. Acı haberi alan baba Kayaoğlu, kapı önünde gözyaşı döktü. Şehidin evde bulunan akrabaları da gözyaşı dökerek, fenalık geçirdi. Şehidin 7 kardeş olduğu ve annesini Pamuk Kayaoğlu’nu 10 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

BABA OĞLUNU “TUZAĞA DÜŞERSİNİZ” DİYE UYARMIŞ

Kapı önünde taziyeleri kabul eden ve ayakta durmakta zorlanan baba Ali Kayaoğlu, oğlunun nisan ayında izine geldiğini ve birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, “Her gün görüşüyorduk. Akşam telefonla görüştük, oğlumu artan terör olayları nedeniyle ‘Mayına düşersiniz, tuzağa düşersiniz, dikkatli olun’ şeklinde uyarmıştım” dedi.

TAYİNİ MALATYA’YA ÇIKMIŞ

29 yaşındaki Şehit Özel Harekat Polisi Resul Kayaoğlu’nun 2012 yılında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olduğu bildirildi. 3 yıllık polis olan şehit Kayaoğlu’nun tayinin Şırnak Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nden, Malatya Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne çıktığı ve 5 gün sonra yeni görev yerinde başlayacağı öğrenildi.

Şehidin evine gelen Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, “Üzüntülüyüz ama şehidimizin olması bizi gururlandırıyor. Allah’ın izni ile bu memleket, bu evlatlar olduğu sürece kimseye eyvallah etmeyecektir, vatan sağ olsun” dedi.

Şehidin naaşı, Salı günü düzenlenecek törenin ardından köyünde annesinin mezarının yanında toprağa verilecek.

SALDIRILARA TEPKİ..

Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, terör örgütü saldırılarını kınadıklarını belirterek, “Dış mihrakların ve yerli cibilliyetsizlerin madden ve manevi olarak destekleyip şımarttığı bölücü terör örgütü ve yandaşları kahpe kelimesinin bile yetersiz kaldığı bu saldırılarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır” dedi.

Keskin yayınladığı mesajında şu ifadeleri kaydetti; “Terör örgütü PKK’nın alçakça saldırıları sonucunda İstanbul Emniyeti Bomba İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeke, Şırnak’ın Silopi ilçesinde özel harekat polisleri Resul Kayaoğlu, Şahin Polat Aydın, Savaş Akyol ve Mustafa Yahya Mertcan ile Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde asker Doğan Acar şehit düşmüşlerdir.

Bu haince saldırılar asla milletimizi yıldırmayacaktır.

Alçakça yapılan saldırıların hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Unutulmamalı ki; Türkiye bu alçakça saldırıların daha ağırlarını yaşayarak bugünlere gelmiştir. Dış mıhrakların ve yerli cibilliyetsizlerin madden ve manevi olarak destekleyip şımarttığı bölücü terör örgütü ve yandaşları kahpe kelimesinin bile yetersiz kaldığı bu saldırılarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır.

Bugün alçakça saldırıları gerçekleştirenlerin dün Kurtuluş Savaşı’nda Fransız üniforması giyerek milletimizi arkadan hançerleyenlerle asla bir farkları yoktur.

Ülkemiz üzerinden büyük bir oyunun oynanmakta olduğunun farkındayız. Ancak birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak en güzel cevabı milletimiz yine kendisi verecektir.

Bu vesile ile ülkesi ve bayrağı uğruna şehit düşen vatan evlatlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”