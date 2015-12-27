‘Taziye Evi Yapacağız’

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Paşaköşkü Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Çakır, mahallenin eksiklerini bildiklerini ve bir plan dahilinde çözeceklerini söyledi.

Paşaköşkü Mahallesi’ndeki incelemeye ilişkin Belediye Basın Bülteni şöyle:

“Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Paşaköşkü Mahallesinde incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

20 Nisan Salı günü gerçekleşen mahalle gezisine Belediye Başkanı Ahmet Çakırın yanısıra, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Turan Şahinoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Muhtar Şahinoğlundan, Başkan Çakıra teşekkür

Paşaköşkü Mahallesinin sorunlarını anlatan Muhtar Turan Şahinoğlu, Mahallelerinde park olarak ayrılan yerlerin yapımına yakında başlanacağını belirterek, Vatandaşlarımızın kullanacağı taziye evinin yapılacağı alana baktık ve taziye eviyle ilgili projeler hazırlanıyor. Okul sokağımıza ışıklandırma sistemi istedik. Asfalt eksiklerimizi söyledik. Paşaköşkü Caddemizin genişletilmesinin yararlı olacağını ifade ettik. Bu hizmetlerin yapılması için çaba sarf eden ve buraya kadar gelip vatandaşlarımızı dinleyen Belediye Başkanımız Ahmet Çakıra teşekkür ediyorum dedi.

Paşaköşkü Mahallesinde yapılacak çalışmalardan önce, mahallede incelemelerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Paşaköşkü Mahallesinin eksiklerini önceden bildiklerini, bu eksiklikleri belli bir plan çerçevesinde yapılacak çalışmalarla tamamlayacaklarını söyledi.

Başkan Çakır, Mahallemizin ihtiyacı olan parkın ihalesi yapıldı. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak. Taziye evinin yapımı için bazı alanlara baktık. Uygun alana taziye evini de yapacağız. Bazı sokaklarımızın genişletilmesi lazım. İsmetpaşa Caddemizi modern bir hale getireceğiz. Arkadaşlarımız bu çalışmalarla ilgili planlamaları yaptılar. Asfalt çalışmalarını yapacağız, ama asıl asfalt çalışmasını elektrik hatlarının yeraltına alınmasından sonra yapacağız. Parklarımıza oyun gruplarının yanısıra spor sahaları da yapacağız dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mahalle gezisi sırasında mahalle esnafı ve vatandaşlarla da sohbet etti.”