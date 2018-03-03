TB e-borsa Sistemine Geçti

Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçti.

Konu hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Odası Başkan Gürsel Özbey, sistemin 7- 24 saat açık olduğunu belirterek,”Göreve geldiğimizde Malatya ticaret borsasını 113 ticaret borsası arasında ilk 20 içine getireceğimizi dahil söz vermiştik verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Zaman içerisinde akreditasyon sistemine müracaat etmiştik ve akradite olduk şu an Malatya ticaret borsası 5 yıldızlı borsa hizmeti vermektedir” dedi.

Yeni yapılan bir çalışma ile Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçtiğini de belirten Özbey,” Borsa üyelerinin http://malatyatb.org.tr web sitesine girerek elektronik ortamda 7 gün 24 saat e-imzalı olarak borsa üyelik belgelerini alabilecekler. Borsa üyelerinin aynı zamanda sistem üzerinden online olarak aidatlarını da ödeyebilecekler. Ayrıca borsada üyelerin günlük olarak yaptıkları işlemlere ait fiyatlarda online olarak ‘’Anlık Tescil Fiyatları’’ linkinde tüm üyeler ve kamuoyunun hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.

iha