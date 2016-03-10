TBMM 22 Mart’a Kadar Tatil

TBMM Genel Kurulu 14 adet uluslararası anlaşmanın kabul edilmesinden sonra 22 Mart’a kadar ara verdi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 14 tane uluslararası anlaşma kabul edilirken, Genel Kurul kapanmadan önce verilen arada renkli kareler yaşandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in cep telefonu ile bir grup CHP’li milletvekiline hatıra fotoğrafı çekerken, CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arada neşeli sohbet etti.

Oturumu açan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe’nin Braga’yı 1-0 yendiğini söyleyerek, “Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe’ye UEFA’da başarılar diliyorum” dedi. Salonda bulunan milletvekilleri Pervin Buldan’ı bu sözlerinin ardından alkışladı. 13 gün süren Bütçe Kanun tasarısı görüşmelerinin ardından bugün yapılan uluslararası anlaşmalar kabul edilirken, TBMM Genel Kurulu 22 Mart’a kadar ara verdi.

Ankara- iha