TBMM’nin Açılması ve Malatya Cephesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Malatya Cephesi
Celal YALVAÇ
Birinci Cihan Harbi sonrası Türk Siyaset Tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi de 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisinin açılmasıdır.
16 Mart 1920 günü İstanbulun fiilen işgal edilmesi ve bu olay esnasında bazı çirkinliklerin yaşanması, Mustafa Kemalin 19 Mart 1920 tarihli tamiminin yayınlanmasına sebep oldu. Amasya Mülakatı esnasında bir takım gizli protokoller imzalanmış; bunlardan birisinde, Anadoluda bir meclisin kurulma gereğine de işaret edilmişti. Vilayetlere, Müstakil Livalara ve Kolordu Kumandanlarına telgrafla bildirilen bu tamimde, Ankarada salahiyeti fevkaladeye malik bir meclis umuru milleti tedvir ve murakabe etmek üzere içtima edecektirdenilmekte ve bu meclisin hangi şartlarla meydana getirileceği madde madde belirtilmektedir.
Heyeti Temsiliye namına bu tebliği yayınlayan Mustafa Kemal, NUTUKunda , … Ben, ilk yazdığım müsveddede Meclisi Müessisan/Kurucu Meclis- tabirini kullanmıştım. Maksadım da toplanacak meclisin rejimi-değiştirmek selahiyetiyle ilk anda mücehhez bulunmasını temin etmek içindi. Fakat bu tabirin kullanılmasındaki maksadı lüzumu gibi izah edemediğim için veya izah etmek istemediğim için halkın ünsiyet etmediği bir tabirdir, diye, Erzurum ve Sivasda ikaz edildim. Bunun üzerine salahiyeti fevkaladeye malik meclis- tabirini kullanmakta iktifa ettim. (NUTUK, İstanbul-1938, S. 301) demektedirler.
Bu yazımızda, Büyük Millet Meclisinin açılma hikayesine geniş anlamda girecek değiliz. Anlatmak istediğimiz, olayın Malatya cephesi ile ilgili gelişmelerdir.
Elimizde ilk tel, 27 Kanunisani 36 (27 Ocak 1920) tarihini taşımakta ve Arga/ (Akçadağ) Kaymakam Vekili Sabit Bey tarafından gönderilmiş bulunmaktadır. Bu telde, Mebusan intihabı (seçimi) dünkü gün ikmal edilerek mazbatasının süvari-i mahsusla takdim kılındığı. İfadesi yer almaktadır.
Malatya Mutasarrıflığına gönderilen Arga/Akçadağ mahreçli 29 Mart 1920 tarihli telgrafta ise, ..Vilayetten mübelleğ iki kıta telgrafname mevad-ı (?) ufk-u vatanda ru-nüma endişaver bulutların zevalini mübeşirdir. Binaberin Ankaradan gösterilen lüzum üzerine Meclis-i Fevkalade içün sürat icra-yı emr buyrulan intihabata (seçimlere) devam olunub olunmayacağı müsteizindir. ibareleri vardır. Telgraf metninin altındaki imza kaymakam vekili Adil Beye aittir.
Meclisin açıması ile ilgili belgelerden birisi, dikkatle üzerinde durulmaya değecek önemdedir. Tebliğ yazışmalarının belge metni arkasına mürekkeple yazılmış oluşu ve bu yazının arkaya taşması, asıl metnin okunuşunu zorlaştırmakta; ön yüzünün fotoğraf olarak neşrini önlemektedir. Bu belge metni aynen aşağıdadır:
Mahreç: Elaziz
Numro: 911
Kelime: 70
Aded: 1726/148
Malatya Mutasarrıflığına
Heyet-i Temsiliyeden varid olan telgrafname zirdedir. 17 Nisan 36
Vali Vekili Mümtaz
Suret
Ankarada içtimaa davet edilmiş olan Meclis-i Milli-i Fevkalade için birçok Livalardan intihab(seçim) edilen azalar yola çıkmışlardır. Hareket eden aza miktarına nazaran on gün(e) kadar Ankarada ekserinin husulu memuldur. Bina-yı Aliye-i Meclisin Nisanın yiğirmibirinci cihar-ı şenbih (Çarşamba) günü küşadı takarrür etmişdir. Bilcümle alakadarın gerek oradan intihab edilmiş olan ve gerekse diğer mahallerden intihab edilenlerin yolda bulunan bilumum meclis azalarına keyfiyetin tebliğ-i işarı.
Yukarıda muhteviyatı tam olarak verilen talimata uygun olarak gereği için ilgililere emir verilmiş, yapılan işlemler ilgili tel metninin (fotoğraf kopyası üstte) arkasına işlenmiştir.
Bu işlemler ve yazışmalar da aynen şöyledir:
210
Sıtkı ve Lütfi ve burada bulunan Van ve Bitlis müntehiplerine tebliğ-i has (?) üzere polis komiserliğine 18/Minhu
111
Merkez Komiserliğine
Ser Komiser 18/Minhu Reis
İmza İmza İmza
Lütfü ve Sıtkı beyler tarafından görülmüş ve misafireten burada bulunan Van ve Bitlis müntehiblerine (seçilenler) de tebliğ-i keyfiyet edilmişse de kendileri esas mebus olub müntehib olmadıklarını ve işbu telgrafın kendilerine şümulu bulunmadığı, mamafih bir iki güne kadar da hareket edeceklerini beyan etmekte bulundukları maruzdur.
Muavin 19/Minhu
İmza
332
Huzur-u Ali-İ Mutasarrıf Efhamiye arz ve takdim.
19/Yazıldı Ser Komiser
İmza İmza
Kaleme/19
Yukarıdaki belgeler dikkatle incelendiğinde, bazı detayların gözden kaçtığı görülmektedir. Yukarda kısaca bahsedilen birinci telde, -mebus intihabının 26 Kanunisani.36/26 Ocak 1920 günü ikmal edilmiş olduğu- bildirilmektedir. İkinci telde ise, ..Ankaradan gösterilen lüzum üzerine Meclis-i Fevkalade içün sürat-ı icra-yı emr buyrulan intihabata devam olunup olunmayacağı..sorulmaktadır. Birinci teldeki intihabatın Osmanlı Meclis-i Mebusanı için, ikinci teldeki intihabatın ise, Meclis-i Fevkalade için olduğu görülmektedir.
Elaziz Valiliğinin sureti-ni gönderdiği tamimi muhtevi 17 Nisan 36 tarihli telde, Bina-yı Aliye-i Meclisin 21 Nisan 36 Çarşamba günü küşad edileceği bildirilmektedir. Yunus Nadi Bey, Birinci Büyük Millet Meclisi (İstanbul-Nisan 1998) isimli eserinin 29-30 sayfalarında bu durumu şöyle anlatmaktadır.
..Milletin ittihadına merkez teşkil edecek olan Meclisin bir an evvel açılması zarureti elvermiş bu bapta tedbirler alınmakta bulunmuştu. Meclisin adına (Türkiye Büyük Millet Meclisi denilmesi kararlaştırılmış olduğunu evvelce yazmıştık. Meclis Nisanın 22nci Perşembe günü açılacak iken bu tarih 23 Nisan Cumaya götürüldü. Sebebi şudur: diye durumu izaha çalışmakta, muhtemel dini baskılara muhatap olmamak için:
..Bu cümleden olarak Meclisin küşadı günü Perşembeden Cumaya geçirilerek evvela Hacı Bayram Camiinde Cuma namazının edası ve oradan da o büyük cemaatla Meclise gidilerek ruhani bir hava içinde küşat merasiminin icrasına karar verilmişti.. demektedir.
Yukarıda metni aynen alınan telde, meclisin açılacağı gün 21 Nisan 36 (21 Nisan 1920) Çarşamba günü olarak bildirilmiştir. Yunus Nadi Bey anılarında bu tarihi 22 Nisan 1920 Perşembe günü şeklinde ifade etmektedir. Bu bir veya iki günlük tehirde, açılışın kutsal Cuma gününe rastlatılması isteği rol oynamıştır.
Açılma hazırlıkları tamamlanan Meclisin 23 Nisan 1920 günü Cuma namazından sonra açılacağı, 21 Nisan 1920 tarihinde Kolordulara, Vilayetlere, Müstakil Livalara, Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyelerine ve Belediye riyasetlerine Gayet Müstacel- işaretli telgraflarla bildirilmiştir.
Mustafa Kemal Paşanın NUTUKunda (Nutuk, İst-1938 S.308-309) yer verdiği bildirimsi telin Malatya Mutasarrıflığına gelen telin aslını ve muhteviyatını neşriyat konusu yapmıştık.
Osmanlı Meclis-i Mebusanının dağılması ve Ankarada oluşacak yeni bir meclisin açılması fikri üzerine yapılan 19 Mart 1920 tarihli tamimin 4üncü maddesinde, Her Livada beş aza intihap olunacaktır. Denilmekte, dağılmış olan mebusandan Ankaraya gelebileceklerin de açılacak bu meclise iştirak ettirilmesi zaruriliğinden bahsedilmektedir.
Yine elimizde bulunan iki telden birisi kafaları karıştırır mahiyettedir. İzoliden Malatya Mutasarrıflığına çekilen 24 Şubat 36 (1920) tarihli telgrafda:
Bila esbab-ı kanuniye Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rami Begin zaman-ı idaresinde azledildim. Bazı mesail-i mühimme ve emniyetin temdidinde şahsiyetim için makam-ı alilerini tasdi etmek istemedim. Lehülhamd Maraş ve sairenin düşmandan tathiri (temizlenmesi), Dahiliye Nezaretinin Dersaadet hakkındaki teşebbüsleri, Meclis-i Millinin küşadı, vatanın selamete emniyet bahş (?) ümitlerin uyanması bendenizi dasdika cüretlendirdi. İade-i memuriyetime emr ve irade buyurulması maruzdur.Ferman ifadeleri yer almaktadır.
Kale Müdür-ü Sabıkı Kasım Efendi tarafından gönderilen teldeki Meclis-i Milli ibaresi bu karışıklığın başlıca sebeblerinden birisidir. Bu ibare ile 12 Ocak 1920 günü açılan Osmanlı Meclis-i Mebusanına işaret edilmek istenilmişse mesele yok sayılır. Üzerinde durulacak tarafı, Kasım Efendi tarafından Osmanlı Meclis-i Mebusanının Meclis-i Milli olarak kabul ve ifadesidir. Yok eğer muhtemel bir meclisin küşadı bu kelimelerle isimlendirilmiş ve ifade edilmişse; bu da Kasım Efendinin büyük bir ön seziye ve görüşe sahip olduğunu gösterir.
Malatya Mutasarrıflığına gönderilen Mebusan- mahreçli 6 Şubat 36 tarihli telgrafda: ..Malatya mebuslarına verilmek üzere Ziraat Bankasında otuzbinkuruş harcırah avans gönderilmiştir. denilmekte, gereken tebliğin yapılarak evrakın muhafaza altına alınıp sağlandığı, kaydı bulunmaktadır.
Açıldığından dokuz ay sonra isminin önüne –TÜRKİYE- getirilerek TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ismini alan BÜYÜK MİLLET MECLİSİne Malatya Livasından seçilen kişilerin isimleri aşağıya liste edilmiştir:
1-Abdullah Bey (Meclise gitmeden istifa etmiş.)
2-Fevzi Efendi (Mustafa Fevzi Bilgili.1882 doğumlu. Osmanlı Meclis-i Mebusanının 4üncü dönemine seçilmiş, bu meclise katılmamış, TBMMsine katılmış)
3-Hacı Bedir Ağa (Kahta-1872. Fırat soyadını almış.15.5.1928de vefat etmiş.)
4-Hacı Garip Ağa (Hekimhan-1871 Taner soyadını almış. 27.7.1925de vefat etmiş.)
5-Hacı Mustafa Efendi (1inci dönem Malatya Milletvekili olarak seçilmiş, meclise gitmeden istifa etmiş.)
6-Hasan Tahsin Efendi (1inci dönem Malatya Milletvekili olarak seçilmiş. Ailesi sonradan Alagöz soyadını almış. Adnan Işık Bey, Malatya 1830-1919 isimli eserinin 646ncı sayfasında kendilerinden bahseder. Hastalandığı için meclise gidememiş, 6.7.1920 tarihinde vefat etmiş.)
7-İsmet Bey (Meclise gitmeden istifa etmiş-İsmet İnönüyle ilgisi yok)
8-Lütfi Bey (Malatya-1867. İdareci, hukukcu. Meclise gitmiş. Oldukça faal bir mebusluk yapmış. 8.3.1923de vefat etmiş.)
9-Mehmet Ali Efendi (1inci dönem Malatya Milletvekili seçilmiş. Meclise gitmeden istifa etmiş.)
10-Reşit Ağa (Besni-1875. Ağar soyadını almış. 27.4.1935de vefat etmiş)
11-Sıtkı Bey (Hüseyin Sıtkı Gür. Ermenekli. 1874de doğmuş, 1952de vefat etmiştir. Malatya Ceza Reisi iken seçilmiş.)
Yukarıdaki liste incelendiğinde Abdullah Bey, Hacı Mustafa Efendi, İsmet Bey ve Mehmet Ali Efendinin milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen meclise gitmeden istifa ettikleri; Alagözzade Hasan Tahsin Efendinin ise Meclise gidemeden hasta olup (bazı rivayete göre istemeyenlerince zehirlettirilerek) vefat ettiği görülmektedir.
Mustafa Fevzi Bilgili Efendi, son Osmanlı Meclis-i Mebusanına seçilmiş bir kişi olarak 1inci meclise iştirak etmiştir. Mustafa Kemalin 19 Mart 1920 tarihli tamiminde Livalardan beş aza intihap olunacaktır şartı vardır. Görüldüğü üzere, Malatyadan da seçilmiş beş kişi ilk meclise Malatya Milletvekili olarak katılmıştır. Bu beş kişi, Hacı Bedir Ağa, Lütfi Evliyaoğlu, Reşit Ağar, Hacı Garip Ağa (Taner) ve Hüseyin Sıtkı (Gür)’dür. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na seçilen Mustafa Fevzi (Bilgili) Efendi de, Meclis-i Mebusan’a gitmeyip, beş azanın yanı sıra Büyük Millet Meclisi’ne 6’ncı kişi olarak katılmıştır.
Burada üzerinde durulması icabeden nokta, meclise gitmeden istifa eden beş kişi kendi gönülleri ile mi istifa etmiş; mezkur tamimdeki beş aza- şartına uymak için istifa mı ettirilmişlerdir? Eğer kendi rızaları ile istifa ettilerse, meclise milletvekili olarak giden azalar için ikinci bir intihap yapılmış mıdır; yoksa bu azalar, ikinci sırada yer alan azalar mıdır? Bu hususların ileride araştırılması gerekir.
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NOT:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ilgili olarak kaleme alınan bu yazı, olayın Malatya cephesini ilgilendiren bilgileri ihtiva etmekte olup konunun tümünü kapsayacak vaziyette değildir.
BELGELERDE GEÇEN BAZI KELİMELERİN ANLAMI:
Ru nüma: Yüz gösteren, açıkta olan
Binaberin: Bu sebebden, bundan dolayı
Müntehib: Seçilen, seçilmiş olan
İntihab: Seçim,
Müstezin: İzin, müsaade isteyen,
Mevadd: Madde
Mevat: Cansız şeyler, sahipsiz arazi
Efhami: Daha fehametli, çok şeref sahibi, en ulu
Tasdi: Baş ağrıtma
Tasdika: Gerçekleri söyleme, gerçeği onaylama