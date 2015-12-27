TBMM’yi Ziyaret Ettiler

Yeşilyurt İlçesi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale, Ankara ve Kapadokya bölgelerini içeren bir gezi programı düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesindeki tüm okullardan öğrencilerin yer aldığı geziye toplam 230 öğrenci,30 öğretmen ve yönetici katıldı. Gezinin ilk basamağını oluşturan Çanakkale ve Gelibolu yarımadasını gezen öğrenciler şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş olan vatan topraklarının 7 düvele karşı nasıl savaşarak kurtarıldığını görme fırsatı buldu.

Gezinin 2.bölümünde ise TBMM’yi ziyaret eden öğrencileri Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin misafir etti. TBMM’yi gezen öğrenci ve öğretmenlere meclisin çalışma sistemi hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Milletvekili Şahin, öğrencilere yaptığı konuşmada, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bu gezinin çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Sevgili gençler, Çanakkale ve Gelibolu yarımadasını gezerek bu ülke topraklarına karşı yapılan saldırılara karşı Türk’ü, Kürt’ü, Laz ve Çerkez’i gibi sayacağımız birçok farklı kökenden gelen insanımızın Çanakkale’de omuz omuza nasıl düşmana karşı savaşıp, destan yazdıkları toprakları görme fırsatı elde ettiniz.”

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde başlatılan Gönül Köprüsü Projesiyle ülkemizdeki öğrencilerin farklı illeri ve bölgeleri görme fırsatı yakaladığını anlatan Şahin, şunları söyledi: “Bu geziler öğrencilerimize ülkemizi daha iyi tanıma fırsatı vermekle birlikte aynı zamanda sizler gibi Çanakkale’yi gezip şüheda kanıyla yoğrulan vatan topraklarımızın nasıl kurtarıldığını gördünüz. Biz AK Parti iktidarı olarak geçmişte sergilediğimiz birlik ve beraberlik ruhunu bugün tekrar yaşamak ve yaşatmak adına Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde ülkemizde yıllardan beri akan kanın durması için büyük bir risk alarak yıllarca ihmal edilen sorunların üzerine giderek bu problemleri çözüp, cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşamayı hedeflemekteyiz. Burada sizlere ve ailelerinize de büyük görev düştüğünü unutmayın.”