TDP’den Sosyal Faaliyetler

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği (TDP) tarafından bu yılın ilk 6 ayında 35 bin kişiyle bire bir görüşülüp, 100 bin kişiye de mektup gönderildiği bildirildi.

Yapılan tüm çalışmaların amacının suçun oluşmadan önlemesi olduğu belirtilirken, TDP Büro Amiri Süleyman Hançer, Yıldıztepe Sosyal Sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi.

Hançer, “Yıldıztepe Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 55 öğrenci Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen sirke götürülmüştür. Yıldıztepe Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürümüz tarafından kitap verilen 41 öğrenci yine İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Osman Kahya tarafından Özka tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına götürülmüştür” dedi.

Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında da faaliyetler yaptıklarını dile getiren Süleyman Hançer, “SODES’ ten Spora Projesi kapsamında; Toki İlköğretim Öğretim Okulu açılış töreni yapılmış, her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları antrenmanlara devam edilmiştir. Kurs gören 45 öğrenci Malatya park AVM ve sinemaya götürülmüştür. SODES Mahallemin Polisi ve Kardeş Ailem Projesi kapsamında; 443 tutuklu ve hükümlü yakınları ziyaret edilerek, hazırlanan saat ve ajandalar hediye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Polisten Mektup Var Projesi’ kapsamında hazırlanan mektuplardan 100 bin adet mektup gönderildiğine dikkat çeken Hançer, ” ‘Halkı Tanıyalım Polisi Tanıtalım Projesi’ kapsamında, her hafta çarşamba günü 10:00-11:30 saatleri arası Radyo Süper 44 kanalında canlı yayın programı düzenlenmiş ve toplam 26 program yapılmıştır. Programlarda; Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele, Olay yerinin korunması ve vatandaşa düşen görevler, ruhsat ve pasaport işlemleri, Malatya’ nın geleceği gençlerimiz, sigaranın sağlığa zararları ve sigara yasağının toplum üzerindeki etkileri, itfaiye hizmetleri gibi konular işlenmiştir

Süleyman Hançer, 10 Nisan Polis haftası nedeniyle de yaptıkları faaliyetleri şöyle dile getirdi:

“Geçmişten Günümüze Polis Resimleri Sergisi’ni Soykan Parkında açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Geleneksel hale gelen 3.Çocuk Festivalini, Atatürk Kapalı Spor Salonunda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Personel Motivasyon Gecesini, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla Anemon Hotelde, Orhan Hakalmaz’ın sunduğu programla düzenledik”.

Hançer, gelişimsel konferanslar ve seminerler hakkında ise “Göçün Suç Üzerindeki

Etkileri Konulu Çalıştay (Anemon Otelde), Aile İçi İletişim Semineri, Bilinçli Eş Seçimi Semineri,Gençlerde Madde Bağımlılığını Önleme Semineri, Eğitim Teknikleri Semineri, SODES Birimi tarafından düzenlenen seminer, Öğrenme Becerisi ve Nöropsikolojik Yaklaşım adlı seminer,Kariyer günleri toplantısı, Hacı Bektaşi Veli Vakfının hazırladığı Kutlu Dogum konferansı, Zafer Akıncı tarafından verilen Aile İçi İletişim konulu konferans gibi bir çok etkinlik düzenledik” diyen Hançer, “35 bin kişi ile yüz yüze görüştük, bütün bu çalışmalarımızın amacı suçu oluşmadan önlemektir” dedi.