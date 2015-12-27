Tecdespor 5 Oyuncu Aldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Tecdespor, 5 oyuncuyla anlaştı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Tecdespor, transferin son gününde kadrosuna 5 oyuncu daha kattı.

Geçtiğimiz sezon Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan ancak baraj maçında Malatya İl Özel İdarespor’a 1-0 yenilerek, BAL Ligi hayalini yeni sezona bırakan kırmızı beyazlı ekip, bu sezon işini şansa bırakmak istemiyor.

Kadrosuna birçok genç ve yetenekli sporcu katan Tecdespor, transferin son gününde Malatya İl Özel İdarespor’dan Salih Yıldız, Sorgunspor’dan Abdulkadir Yılmaz, Telekomspor’dan Faruk Tektaş, Sarıkamışspor’dan Yunus Gezici ve 44 Malatyaspor’dan kaleci Cihan Ulu ile anlaştı.

Tecdespor Kulüp Başkanı Suat Yıldırım, Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olarak, BAL Ligine yükselmek istediklerini söyledi.

BAL Ligi hedefi doğrultusunda bir kadro kurduklarını ifade eden Yıldırım, “BAL Ligi’ni geçtiğimiz sezon kıl payı kaçırdık. Ama bu sezon işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu doğrultuda iyi bir kadro kurduk. Takımımızın yaş ortalamasını bu sezon oldukça düşürdük. Genç ve yetenekli futbolcularla bu sezon BAL Ligi hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Yıldırım, semt kulübü olarak gerekli desteği göremediklerini kaydederek, “Biz gençlik kulübüyüz. En büyük amacımız gençlerin iyi bir ortamda spor yapmasıdır. Bunun içinde birkaç kişinin desteğiyle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarla Tecdespor’u layık olduğu yere taşımayı kendimize görev edindik. Bu amaç doğrultusunda da yoğun bir mesai harcıyoruz” ifadelerini kullandı.