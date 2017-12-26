‘Tecrübe Akademisi’nde Konuştu

M.T.T.B Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Akademisi’ programına konuk olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ülkemizin meselesi sadece yaşadığımız toprakları ilgilendirmiyor, burada atılan her adım İslam Coğrafyasını da yakından ilgilendiriyor. Gönül coğrafyamızda yer alan Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek, onların yaralarına merhem olmak, çözüm bulmak bizim sorumluluk alanımız içerisindedir” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN TECRÜBELERİNDEN SÜREKLİ İSTİFADE EDİYORUZ”

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine ve milletine sevdalı bireyler olarak yetişmesi için önemli hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın deneyimlerinden her zaman yararlandıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle her zaman fark oluşturduğunu ifade eden Sağdıç, “Projemizin amacı; geçmişten günümüze toplum içinde aktif olarak yer alan, sivil toplum ve siyaset içerisinde yer almış, deneyim ve tecrübeleriyle bizim yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimizle gençlerimizle buluşturmaktır. ‘Büyük Türkiye’ ideallerimize ulaşmamızda bu tür eğitim çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın tecrübelerinden ve deneyimlerinden sürekli istifade ediyoruz. Yeşilyurt İlçesindeki gelişim ve büyümenin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmayarak insan odakları hizmetlerle geçekleşmesini takdirle karşılıyoruz. Bugün ki toplantımızda Başkanımızın düşünceleri ve fikirlerini gençlerle buluşturacağız.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE ATILAN HER ADIM İSLAM COĞRAFYASINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR”

Milli Türk Talebe Birliği sahip olduğunu, mazisi ve geçmişiyle örnek alınacak kuruluşlar arasında yer aldığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, kendisini gençlerle buluşturan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Yönetimine teşekkür etti.

Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesinin gençlere yönelik faydalı hizmetlerini yakından takip ettiğini anımsatan Polat, “Gençlerin eğitimli, donanımlı ve bilgili bir şekilde geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubemizde bu anlamda güzel hizmetlerde bulunuyor. Gençlerimizle bir arada olmanın, dertleşmenin gururunu yaşamaktayım. Bizim gençlik yıllarından beri verdiğimiz uğraş, bu ülkede adaletin hâkim olduğu, güzelliklerin sürekli yaşandığı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, saygı gösteren, devletle milleti barıştıran bir temele dayanmaktadır. Bizden sonra gelen nesil yani sizlerin üzerinizdeki sorumluluk bir kat daha arttı. Bir yandan yaşadığımız bu topraklardaki insanların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan gözü bizim üstümüzde olan dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan İslam Ümmetinin sorumluluğu da var. Unutmayın ki gençler; ülkemizin meselesi sadece yaşadığımız toprakları ilgilendirmiyor, burada atılan her adım İslam Coğrafyasını da yakından ilgilendirmektedir. Bizim ümmete karşı sorumlu olduğumuzu asla unutmayalım, çok çalışmamız ve mücadele etmemiz gerektiğinin bilincinde olalım” dedi.

“MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ, DAVA KALICIDIR”

Makamların gelip geçici davanın ise kalıcı olduğunu hatırlatan Polat, “Bizler davamızın peşinden koşan, ülkesini ve milletini seven insanlarız, makamlar gelip geçidir. Önemli olan görevdeyken milletimize güzel hizmetler ulaştırmaktır. 2014 yılından bugüne kadar alnımız ak, başımız dik bir şekilde ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet ettik, bundan dolayı hep onur ve gurur duydum. Bu makamlarda bir gün biz oluruz yarın başka bir kardeşimiz gelir, ancak dava asla bitmez. Makamlardan asla güç almamamız lazım, biz oturduğumuz koltuğa değer vermeliyiz ve halkın emanetine en güzel şekilde sahip çıkmalıyız. Koltuklardan güç alan değil koltuklara güç verenler olmalıyız. Elbette oturduğunuz koltuğun ve geldiğiniz makamın hakkını sonuna kadar vermelisiniz. Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak en güzelini yapmak, milletimize en güzel hizmetler sunmak bizim asli görevimizdir” dedi.

“İLÇEMİZDEKİ BÜYÜMEYİ SAĞLIKLI VE PLANLI BİR ZEMİNDE YÜRÜTÜYORUZ”

Yeşilyurt İlçesinde 2014 yılı Mart ayından bugüne kadar gerçekleşen hizmetler ve yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt’u sadece fiziki yatırımlarla değil sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetleriyle geleceğe hazırlandıklarını söyledi.

3.5 yılda gerçekleşen önemli yatırımlar ve insan odaklı hizmetlerle Yeşilyurt’un değiştiğini ifade eden Polat, “İlçemizi geliştirmek ve büyütmek elbette ki bir mücadele işidir, bu büyümeyi sorunsuz, planlı ve programlı şekilde yapan, huzur ve güveni esas alarak millete hizmet eden bir Yeşilyurt Belediyesi vardır. Yeşilyurt’un her noktasında belediye hizmetlerini görebilirsiniz. Yeşilyurt sınırlarımızın her noktasında yatırımlarımızın, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin çalışmalarımızın izi var.” diye konuştu.

Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını milletini seven, ecdadına layık nesiller olabilmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Türkiye’yi 2023, 2051 ve 2073 hedeflerine taşıyacak olan gençlerimizin eğitimli, bilgili ve donanımlı olmalarına önem veriyoruz. Okuyan bir gençlik Türkiye’yi çok daha ileriye noktalara taşıyacaktır, okumayan toplumlar kaybetmeye mahkûmdur. İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde sosyal, sanatsal ve eğitim hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yine aynı şekilde Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Kent Konseyimiz ve birçok etkinlikle gençlerimizle fikir alış verişi yapıyoruz, etkinliklerimize dâhil ediyoruz, gençlerimizin düşüncelerinden yararlanmaya gayret ediyoruz.” dedi.

İki saate yakın süren söyleşinin sonunda M.T.T.B. Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür plâketi takdim etti.

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