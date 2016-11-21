“Tecrübelerinden İstifade Ediyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kaliteli ve verimli hizmetlerin temelinde birliktelik, işbirliği ve uyum vardır. 2.5 yıllık görev süremiz içinde toplumun tüm kesimleriyle o diyalog ve iletişim seviyesini yakaladık. Şehrimize ve ilçemize güzel hizmetlerde bulunmak adına özellikle muhtarlarımızın tecrübelerinden istifade ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt İlçesindeki mahalle muhtarlarının çalışma alanlarını modern hale getirip, vatandaşa sunulan hizmetin hızlı ve kaliteli olması adına başlatılan “Muhtar Evi” projesi kapsamında Bentbaşı mahallesinde yapımı tamamlanan “Muhtar Evi” Hizmet Binası faaliyete geçti.

Muhtarlarla işbirliği içinde modern, sağlıklı büyüyen ve gelişen Yeşilyurt İlçesine hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Polat, Bentbaşı Mahallesindeki Muhtar Evinde incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcılarının da katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Bilal Şahin, “Göreve geldiği andan itibaren mahalle muhtarlarıyla sürekli istişare halinde olan Belediye Başkanımız ve ekibiyle işbirliği içerisinde şehrimize, ilçemize ve mahallemize hizmet ediyoruz. Başkanımız bizi sürekli dinliyor ve sorunlarımızın çözümünde bize yardımcı oluyor. Bentbaşı Mahallemize kazandırılan hizmet binamızdan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhtar Bilal Şahin ile mahalle sakinlerinden Bentbaşı Mahallesinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yerel yönetimlerin ve muhtarların ortak amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu yineledi.

BAŞKAN POLAT, “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE MUHTARLARIMIZ DESTEK OLUYOR”

Mahalle muhtarlarının önemli görevler üstlendiklerini, kendilerinin de muhtarların tecrübelerinden yararlandıklarını belirten Başkan Polat, ilçedeki sorunların çözümünde muhtarların ciddi destek verdiğini hatırlattı.

Polat, “Kaliteli ve verimli hizmetlerin temelinde birliktelik, işbirliği ve uyum vardır. 2.5 yıllık görev süremiz içinde toplumun tüm kesimleriyle o diyalog ve iletişim seviyesini yakaladık. Şehrimize ve ilçemize güzel hizmetlerde bulunmak adına özellikle muhtarlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Muhtarlarımızla iş birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Mahallelinin isteklerini, beklentilerini, mahallelerin sorunlarını muhtarlarımızdan öğreniyor ve işbirliği içerisinde geleceğe dönük hizmetlerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızın çalışma alanlarını daha modern hale getirmek adına başlattığımız ‘Muhtar Evi’ projemiz kapsamında Bentbaşı mahallerimizde çok güzel, şık bir tasarıma sahip Hizmet Binasını yaparak teslim ettik. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

POLAT, “ İLETİLEN SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

Samimi bir havada geçen ziyaret sırasında kendisine iletilen sorunların takipçisi olacağını ifade eden Başkan Polat, “Mahallemizin eksik ve sıkıntılarıyla ilgili muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Bizim sorumlu olduğumuz bölgelerdeki sıkıntıları çözüme kavuşturmak için gerekli talimatları hemen verdim. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Tedaş, Telekom veya diğer kurumlarla ilgili iletilen sıkıntılarında yetkililere ileteceğiz, sıkıntıların çözüme kavuşması içinde elimizden gelen desteği vereceğiz. Bizi çok güzel bir ortamda misafir eden Muhtarımız ve Mahalle sakinlerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU MAHALLE ESNAFINI ZİYARET

Belediye Başkanı Polat, Bentbaşı Mahallesi Muhtar Evinin ziyaretinin ardından Çavuşoğlu mahallesine giderek buradaki esnafları ziyaret etti. Esnaflara ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ dileyen Başkan Polat, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Mahalle Muhtarı İsmail Kurtoğlu ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Polat, insan odaklı hizmet ürettiklerini ifade ederek, “Malatya’nın gelişmesinde esnaflarımız çok önemli rol oynamaktadır. Bizlerde sık sık esnaflarımızı ziyaret ederek onların görüş ve önerilerini alıyoruz. Bütün hizmetlerimizi vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Bizi güler yüzle karşılayan Çavuşoğlu mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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