Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Malatya’da yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir süre önce vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar...