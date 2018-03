Tedavi Olmazsa 20 Yaşına Kadar Yaşayabilecek

Malatya’da yaşayan 9 yaşındaki Ali Gül’ün, yakalandığı kas hastalığının tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekiyor. Doktorlar, tedavi edilmezse çocuğun en fazla 20 yaşına kadar yaşayabileceğini belirtiyor.

Kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ali Gül’ün, bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi olabilmesi için Hindistan’a götürülmesi gereken küçük çocuğun ailesi ise yetkili makamlara seslenerek destek istedi. Henüz 2,5 yaşındayken DMD teşhisi konan Ali, her gün ailesinin gözleri önünde eriyor. Sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce Hindistan’a gönderilip tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden aile, bunun için istenilen 100 bin TL’nin gerekli olduğunu söylüyor. Bir sitede kapıcılık yaparak geçimlerini sağlayan baba Savaş Gül, Türkiye’de çok sayıda DMD hastası olduğunu belirterek hastalığın tedavisinin Türkiye’ye de getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına çağrıda buldu. Çocuklarının gözlerinin önünde gün geçtikçe eridiğini söyleyen baba Savaş Gün, “Doktorlar, Türkiye’de bu hastalığa yakalananların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini söyledi. Yurt dışında ve Avrupa ülkelerinde ise tedavi ile bu hastalar 40 yaşına kadar yaşıyorlar. Biz oradaki tedavinin buraya gelmesini istiyoruz. Ama şu anda Hindistan’da bunun tedavisi var oraya götürmek istiyoruz maddi gücümüz yok. Bunun için yaklaşık 100 bin TL ihtiyacımız var doktorumuz yüzde 90 garanti veriyor bize, bu konuda herkesten destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuğu gözleri önünde eriyen anne Seda Gül ise yetkililere seslenerek, “Bu hastalığın dünyada tamamen bir tedavisi yok, ama durdurulması ve yavaşlatılması için Hindistan’da bir çalışma var. Biz çocuğumuzu oraya götürmek istiyoruz. Maddi durumumuz yok, bu konuda devlet büyüklerimizde yardım bekliyoruz. Eğer götüremesek çocuğumuz gözlerimizin önünde eriyecek” diye konuştu.

(iha)