‘Tehlikeli Bölge’ EYMS’nin Ensesinde

Süper Lig’de 15. hafta maçları sona ererken, Galatasaray bir haftalık aranın ardından 32 puanla yeniden liderliğe yükseldi. Haftayı, kendi sahasında 3-2’lik Göztepe mağlubiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor 13’üncü sıradaki yerini korurken, altında yeralan takımlardan Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor’un 3’er puan alması nedeniyle, 3 takımın düşeceği ligde, tehlikeyi ensesinde hissetmeye başladı.

15. HAFTA TAMAMLANDI..

Evkur Yeni Malatyaspor, son haftalardaki başarsız gidişatı sürdürürken, puan cetvelinde alt sırada bulunan takımlar aldıkları puanlarla EYMS’ye biraz daha yaklaştılar. Antalyaspor ile Gençlerbirliği aralarında oynadıkları maçta 1-1’lik skorla 1’er puan alırken, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor ise rakiplerini yenerek 3’er puanla haftayı kapattılar.

Evkur Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki Pazar günü karşılaşacağı Galatasaray ise 2-0 geriye düştüğü evindeki maçta Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4-2 mağlup ederek puanını 32’ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 15. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-3

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: 4-2

Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Kayserispor-Beşiktaş: 1-1

Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Bu sonuçların ardından Süper Lig’de puan sıralaması şöyle oluştu:

16.HAFTA MAÇLARI..

Evkur Yeni Malatyaspor’un kendi sahasında lider Galatasaray’la Pazar günü karşılaşacağı 16’ncı haftanın programı da şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)

malatyahaber.com- AA