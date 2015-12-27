Tehlikeli Sondaj!

İspendere İçmelerinde kaplıca amaçlı sondaj çalışması yapılırken, bunun kendiliğinden yüzeye çıkan şifalı suyun tamamen kaybolması riski de yarattığı öne sürülüyor.

SUYUN KAYBOLACAĞI ENDİŞESİ..

İspendere’de Özel İdare tarafından yapılan sondaj çalışmalarına tanık olan vatandaşlar, bu çalışmanın yolaçacağı olumsuz sonuçlardan endişe ettiklerini belirterek, gözlemlerini şöyle ifade ettiler:

“Bilindiği gibi Malatya şehir merkezine 20 km mesafede İspendere şifalı suları bulunmaktadır. Burada bulunan sular halk arasında içme olarak bilinen nitelikte olup,

çeşitli hastalıkları tedavi edici özelliklerinin bulunulduğuna inanılmaktadır. Malatya ve çevre illerden buraya özellikle yaz aylarında şifa bulmak isteyen insanlar

gelmektedir. Ancak son günlerde İl Özel İdare burada hatalı olduğunu düşündüğümüz ve yeterince araştırılarak karara varıldığından şüphe duyduğumuz kaplıca amaçlı bir sondaj çalışması başlatmış bulunmaktadır. Bu sondaj

çalışmasının mevcut su kaynağının yer altındaki kaynağına inmesi nedeniyle, kendiliğinden yeryüzüne çıkan bu suların tamamen ortadan kalkması veya niteliğinin ve suyun doğal özelliklerinin bozulması riski bulunmaktadır.

Kesin bir şey söylemek zordur, ancak benzer bir uygulamanın Mersin’de yapıldığına ve bu uygulamanın mevcut kaynağı zayıflattığı ve özelliklerinin değişmesine yol açtığı, daha sonra sondajla açılan kuyunun kapatılmak istendiği ancak bunun suyun yüksek basıncı nedeniyle gerçekleştirilemediğine şahit olmuştuk. Benzer bir durumun İspenderede gerçekleşmesi ihtimali bulunmaktadır. Konuyu konuştuğumuz Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’da maalefef endişelerimizde haklı olduğumuzu belirtmiştir. Dolayısıyla, İspenderedeki sondaj çalışmasının bir an önce durudurulmasının gerektiği inancındayız.”

TERMAL HAVUZ YAPILACAK

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre İspendere içmesine vurulan sondaj sonucunda sıcak su bulunduğu ve buraya termal kaplıca havuzu yapılacağı bildirildi.

İl Özel İdaresi’ne ait Malatya – Elazığ karayolu 22. kilometrede bulunan şifalı suyu ile meşhur İspendere Şifalı içme suyu bölgesinde termal havuz yapılması için İl Özel İdaresi sondaj vurdu. Vurulan sondajda 80 metreye ulaşıldığı ve burada 25 derece su olduğu belirtildi.

Yetkililer, saniyede 4-5 litre su bulunması ve sıcaklığın da 40-45 derece arasında olması durumunda verimli olacağını belirterek, sondaj çalışmasının devam ettiğini söylediler. Sondaj ilk verilerinin olumlu olduğunu söyleyen yetkililer, 80 metrede 25 derece suya ulaştıklarına göre daha derinlerde daha sıcak su bulunmasını tahmin ettiklerini ifade etti.

Beklenen debide ve sıcaklıkta su bulunması halinde İspendere içmesi bölgesine termal havuz yapılacağı bildirildi.

ARŞİV FOTOLAR: İspendere İçmelerinden..