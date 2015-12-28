‘Tek Başına İktidarlar Yönetmeli’

AKP’nin Malatya milletvekilleri ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

ÖZHAN..

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Taha Özhan, “Bu memleketi, tek başına iktidarlar yönetmeli. İstikrarlı ve güçlü hükümetler yönetmeli. Çünkü Türkiye’nin hiçbir çaresi yok. Bu koalisyon dönemlerinde nasıl zayıfladığımız, hizmetlerin nasıl tıkandığını, toplamda Türkiye’nin nasıl küçüldüğünü, her alanda her şeyin nasıl aşağıya çekildiğini hep birlikte gördük” dedi.

Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Taha Özhan, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 1 Kasım’da yapılacak olan genel seçim kapsamında yoğun bir çalışma programı içerisinde olan Milletvekili Özhan Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerini ziyaret ederek hem ilçe teşkilatlarıyla hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özhan ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “7 Haziran seçimlerini atlattık. Daha farklı bir sonuç olsun diye uğraştık. İsterdik farklı bir sonucun çıkmasını ama çok şükür İzollu’da bizim yüzümüzü ağartan bir tablo ortaya çıktı. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde de bu başarıyı hayata geçirmemiz şart” ifadelerini kullandı.

Seçime katılımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özhan, seçime katılımın yüksek olması gerektiğini dile getirdi. Özhan, “Bir seçimde başarının birinci anahtarı, öncelikle sandığa gidilmesi. Ardından da o sandıkta AK Parti’ye oyların istediğimiz şekilde çıkması. Bu sandığa gitme meselesini bir şekilde çözmemiz lazım” dedi.

Türkiye’yi tek başına güçlü ve istikrarlı hükümetlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Özhan, şunları söyledi:

“7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy almış olmamıza rağmen, bizden sonraki partiye 16 puan fark atmış olmamıza rağmen, bir sonraki ana muhalefet partisiyle aramızda 10 milyona yakın oy farkı olmasına rağmen maalesef meclis aritmetiği, askeri vesayet rejiminin kurduğu seçim sisteminden dolayı biz iktidar olamadık. Dünyada bunun örneği yok. İngiltere’de 32, 33 ile iktidar oluyorsunuz. Yunanistan’da yüzde 20’lerle oluyorsunuz. Portekiz’de benzer şekilde. İtalya’da yüzde 40’ı yakalayana kadar seçim tekrar ediliyor. Bir parti yüzde 40’ı alana kadar seçimi tekrar ediyorlar. Niye? Tek başına iktidar çıksın diye. Peki, niçin tek başına iktidar istiyor bu ülkeler? İstikrarı yakalamak için. Biz, benzer bir şey burada hayata geçsin diye gerçekten elimizden geleni yaptık. Ama gelin görün ki bu hayata geçmedi. Zaten 13 yılda tek başına AK Parti iktidarları da bu vesayet rejimine, berbat seçim rejimine rağmen, Allah’ın yardımıyla gerçekleşmiş mucizelerdir. Normalde bunların icat ettiği bu sisteme göre hiçbir partinin kolay kolay tek başına iktidarı yakalaması gerçekten mümkün değil.

İnşallah biz bu seçimde tek başına iktidarı yakalarız. Bu anayasayı değiştirip, bu berbat sistemden de, bu son vesayet tuzağından da kurtuluruz. Çünkü AK Parti olsun veya olmasın bu memleketi tek başına iktidarlar yönetmeli. İstikrarlı ve güçlü hükümetler yönetmeli. Çünkü Türkiye’nin hiçbir çaresi yok. Bu koalisyon dönemlerinde nasıl zayıfladığımız, hizmetlerin nasıl tıkandığını, toplamda Türkiye’nin nasıl küçüldüğünü, her alanda her şeyin nasıl aşağıya çekildiğini hep birlikte gördük.”

ÇALIK..

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Öznur Çalık seçim çalışmaları çerçevesinde MalatyaPark’taki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisini gören Çalık, 1 Kasım’da yapılacak olan genel seçimde dua ve destek istedi. Milletvekili Çalık 1 Kasım’da önemli bir seçimin yapılacağını belirterek, 1 Kasım’a giderken ülkenin huzurunun ve istikrarın her şeyden önde olduğunu kaydetti. AK Parti’nin 13 yılda Türkiye’de büyük hizmetlere imza attığını dile getiren Çalık, 13 yıl boyunca Türkiye’nin AK Parti iktidarlarıyla birlikte büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Vatandaşlar ise ülkenin hızla kaosa sürüklendiğini belirterek; Türkiye’nin huzuru, refahı ve istikrarı için mutlaka AK Parti’nin tek başına iktidar olması gerektiğine inandıklarını dile getirdiler.

YAŞAR VE ÖNALAN..

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar ile Malatya 6. sıra Milletvekili Adayı Ufuk Önalan ise seçim çalışmaları kapsamında Tüccar Pazarı ve Mısır Çarşısı esnaflarını, Menzil Temsilciliği’ni ve Safa Vakfı Malatya Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin geleceği için milletin bir kez daha sandık başına gideceğini ifade eden Milletvekili Yaşar, “Son 13 yılda Türkiye’nin daha demokratik, daha özgür, huzurlu ve güvenli bir ülke olması için attığımız adımlar, ülkemizin çehresini değiştirdi. Şu anda ise Türkiye’nin geleceği söz konusu. Gelecek nesiller, Türkiye’nin bütünlüğü, kalkınması ve gelişmesi, bağımsızlığı, özgürlüğü için 13 yıl boyunca mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Biz bunun için buradayız ve heyecanımızı buradan alıyoruz” dedi.

6. sıra Milletvekili Adayı Ufuk Önalan ise 1 Kasım’ın Türkiye için milat olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sayın Başbakanımızın açıkladığı seçim beyannamemizde her kesime büyük müjdelerimiz var. Bin lira olan asgari ücrete 300 lira zam yaparak bin 300 liraya çıkaracağız inşallah. Gençlerimiz, ücretsiz internet erişimine kavuşacak. Yine iş kurmak isteyenlere 50 bin hibe desteği ve 100 bin lira da faizsiz kredi kullanma imkânı sağlayacağız. Yine esnafımıza faizsiz kredi imkânlarını çoğaltıyoruz. Kısacası emeklisinden asgari ücretlisine, çiftçisinden esnafına kadar tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek hizmetlere imza atmak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

TÜFENKCİ..

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci, 1 Kasım’da yapılacak olan genel seçim kapsamında Niyazi Mısri Caddesi esnaflarını, İş Kadınları Derneği ile Kadın Dayanışma Merkezi’ni (KAMER) ziyaret etti.

Milletvekili Tüfenkci, daha sonra İş Kadınları Derneğ’ini ziyaret etti. Burada konuşan Tüfenkci, “7 Haziran’dan sonra Türkiye’de bir tablo ortaya çıktı ve milletimiz bir irade ortaya koydu. Biz bu iradeyi doğru okumaya çalıştık. Okumalarımız neticesinde de milletimizin bir koalisyon istediği, koalisyonlu bir tablo ortaya çıktığı görüldü. Ama bütün ısrarlarımıza ve girişimlerimize rağmen maalesef kendisini iktidarda görmek istemeyen muhalefet partileriyle karşılaştık” dedi.

Milletvekili Tüfenkci 7 Haziran’da milletin vermek istediği mesajı çok iyi aldıklarını ve bu bilinçle 1 Kasım seçimlerine gittiklerini belirterek, “7 Haziran’da ortaya çıkan tablodan AK Parti olarak kendi üzerimize düşen payları, dersleri çıkardığımıza inanıyorum. Açıklamış olduğumuz seçim beyannamesiyle de, toplumun her kesimine çeşitli vaatlerimizi ifade ettik. Bizim vaatlerimizin, diğer partilerin vaatlerinden ne farkı var? Şu andaki bütün anketlerde biz iktidara bir adım daha yakın partiyiz. Diğer partilerle aramızda 16 puanlık bir fark var. Görünen anketlerde yeniden iktidar olma şansımız var. Dolayısıyla bu vaat ettiklerimizi gerçekleştirme imkanımız var” diye konuştu.

Tüfenkci, AKP’nin kurulduğu günden buyana kadını toplum içerisinde öne çıkarma noktasında hem siyasi hem de yasal olarak bir takım çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Milletvekili Tüfenkci, “2010 yılında yaptığımız anayasal değişiklikle kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Sadece kadına pozitif ayrımcılık getirmekle kalmadık, çalışan kadınlarımızın birçok sorununu çözme noktasında ciddi adımlar attık. Özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra kendi işini kuran genç bayan arkadaşlarımıza 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi gibi, kendi işini oluşturma noktasında teşvik edici bir takım tedbirleri hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

ŞAHİN..

AKP Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Köy Garajı’ndaki esnafları, Kapalı Çarşı Esnaf Derneği ve Diyanet-Sen Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Milletvekili Şahin ilk olarak Köy Garajı’ndaki esnaflarla bir araya geldi. Esnaflardan 1 Kasım’da yapılacak olan seçim için destek isteyen Şahin, tek başına iş başına gelmek istediklerini söyledi.

Malatya’nın sulamasından barajlarına ve yollarına, eğitimden sağlığa her alanda önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Şahin, “25. dönem kesintiye uğrayan bir dönem oldu. 26. dönemle beraber hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Şahin, gecelerini gündüzlerine katıp çalışacaklarını ifade ederek, “1 Kasım’da yapılacak olan seçimin sahadaki yansımasının çok iyi bir şekilde olduğunu görüyorum. Vatandaşımızın şu anda bize olan güvenine mazhar olabilmek için, yine sahada karşılaşmış olduğumuz vatandaşlarımızın taleplerini çözmek için ve bizim kendi imkanlarımızla ilimize kazandıracağımız faydalı hizmetlerin bir an önce hayata geçmesi için gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız” diye konuştu.

Şahin, “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. AK Parti iktidarlarına kadar maalesef seçilen bütün hükümetlerin veya o günkü durumdan vazife çıkaran bazı kurumların birinci öncelikleri ‘irtica’ diye bir yafta tutturmak oldu. İnançlı mütedeyyin insanları ötekileştire ötekileştire 2002 tarihine kadar süreci yaşamış olduk” ifadelerini kullandı.