Tek Katılımlı İhale

Malatya Belediyesi, açık hava reklamı olarak tabir edilen, otobüs durakları, billboard ve reklam panoları konulması ihalesi Belediye Encümen Salonunda yapıldı. Görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle bir çok kesim tarafından eleştirilen açık hava reklamlarına 220 yeni nokta daha katılmış oldu.

Belediye sınırları içerisinde 100 adet içten aydınlatmalı reklam panosu (CLP) olan kapalı otobüs durağı, 100 adet bilboard reklam panosu ile 20 adet raket reklam panosunun konulması işi ihalesi Belediye Encümen üyeleri Hasan Atay ve Ahmet Ergün’ün yanı sıra ilgili daire temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

350 bin lira muhammen bedelli ihaleye tek firma olarak katılan İstanbul merkezli Şehir Işıkları adlı firma temsilcisi tek olmanın avantajı ile 350 bin lira teklif etti Firma temsilcisi, encümen üyeleri Atay ve Ergün’ün ısrarları üzerine fiyatı 15 bin lira artırarak 365 bin lirada kaldı.

İhale sonucunun, Belediye başkanı Çakır’ın incelenmesinden sonra sonra açıklanacağı belirtildi.