Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Tek Katılımlı İhale

Tek Katılımlı İhale
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Belediyesi, açık hava reklamı olarak tabir edilen, otobüs durakları, billboard ve reklam panoları konulması ihalesi Belediye Encümen Salonunda yapıldı. Görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle bir çok kesim tarafından eleştirilen açık hava reklamlarına 220 yeni nokta daha katılmış oldu.

Belediye sınırları içerisinde 100 adet içten aydınlatmalı reklam panosu (CLP) olan kapalı otobüs durağı, 100 adet bilboard reklam panosu ile 20 adet raket reklam panosunun konulması işi ihalesi Belediye Encümen üyeleri Hasan Atay ve Ahmet Ergün’ün yanı sıra ilgili daire temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

350 bin lira muhammen bedelli ihaleye tek firma olarak katılan İstanbul merkezli Şehir Işıkları adlı firma temsilcisi tek olmanın avantajı ile 350 bin lira teklif etti Firma temsilcisi, encümen üyeleri Atay ve Ergün’ün ısrarları üzerine fiyatı 15 bin lira artırarak 365 bin lirada kaldı.

İhale sonucunun, Belediye başkanı Çakır’ın incelenmesinden sonra sonra açıklanacağı belirtildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."