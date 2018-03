Naksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nakıboğlu, Malatyalı iş adamlarına tek sektörde büyüyün tavsiyesinde bulunarak, “Bir koltukta iki karpuz tutulmuyor. Ticaretin karı işin ayrıntılarında gizlidir. Yapacağınız işi çok iyi bilin ve o sektörde ilerleyin” dedi.

Naksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nakıboğlu, Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım’ programına konuk oldu.

Malatya Ramada Otel’de yüzlerce MAKİAD üyesi ile bir araya gelen Nakıboğlu, Malatyalı iş adamlarına öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Çıraklıktan holding patronluğuna giden yükselişi anlatan Nakıboğlu, “Bunca oluşumun nasıl olduğu hep merak ediliyor. Dişimizle tırnağımızla işletmede çalışarak büyüdük. En az günde 15-16 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Birden bire bu işler olmuyor” diye konuştu.

ÇOCUKLARINIZI İŞ YAŞAMINA HAZIRLAYIN

“Çocuk yaşta babamın yanında iş hayatına atıldım” diyen Nakıboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler de çocuklarınızı küçük yaşlarda iş yaşamına hazırlayın. Ben çocukluğum ve öğrencilik hayatım süresince çalıştım. Okul harçlığımı muhtelif ürünler satarak çıkardım. Ailedeki ilk arabayı kendim kazandığım parayla aldım. Çocuklarınızı bu konuda eğitmeniz lazım. Çocuk her şeyi babadan beklememeli. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğrenmeli.”

FAZLA ZEKA RIZKA MANİDİR

Naksan’ı yöneten ve görev bölümü yapılan 4 kardeşten kimse kimsenin işine karışmadığının altını çizen Nakıboğlu, başarılı olmanın bir kuralının da bu prensipte yattığını söyledi.

Nakıboğlu, şöyle devam etti:

“Aile şirketlerinde bu çok önemli. Sorumlulukların belirlenip, kimse kimsenin işine karışmaması lazım. Ben üretimin her bacağında çalışan birisiyim. Yönetici olabilmek için de üretimi iyi bilmek gerekir. Eğer sen üretimi bilmezsen alttaki profesyoneller seni yanlış yönlendirebilirler. Profesyonellerle mi profesyonel siz mi ? Çok tartışılan bir konu. Her ikisi de olacak. Profesyonellere de bir yerde fikri veren siz olacaksınız. Her profesyonel seni doğru yönlendirmeyebilir. ‘Fazla zeka rızka manidir’ diye bir söz vardır. Eğer zeki kişiler zengin olsaydı, tüm profesörlerin bugün dünyanın en zenginleri olması gerekirdi.”

KARLILIK AYRINTILARDA GİZLİDİR

İnsanın sevdiği işi yapmasının ve onun ayrıntılarına girmesini isteyen Osman Nakıboğlu, karlılığın da ayrıntıda yattığını kaydetti. Her sektörün öyle veya böyle para kazandığını ifade eden Nakıboğlu, sanayiciliği, babadan devir almadan öğrendiklerini dile getirdi.

Nakıboğlu, “Herhangi bir işletme tecrübemiz yoktu. Birebir işin her noktasını öğrenerek yukarıya doğru yavaş yavaş tırmandık. Büyük de tırmanmamak lazım. ‘Her şeye hemen sahip olayım, adımımı büyük atayım dememek lazım” şeklinde konuştu.

ÖZ SERMAYENİZİN YÜZDE 10’U KADAR KREDİ KULLANIN

Sanayicilere en büyük tavsiyesinin krediye bulaşmamaları gerektiğinin altını çizen Nakıboğlu, “Benim buradan sizlere tavsiyem, mümkün olduğunuzca krediye bulaşmayın. Küçük yatırımlar yapın ama krediyle değil kendi öz sermayenizle. Ama illa da kredi kullanmanız gerekliyse öz sermayenizin yüzde 10-20’si kadar kredi kullanın. Yüzde yüz krediye dayalı hiçbir sektör ayakta duramaz. Batan şirketlerin bir çoğunun sermayesi krediye dayalıdır. Ama kendi öz sermayesi güçlüyse, adım adım yürümüş, bir değer bir marka edinmişse o kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

DAĞITTIKÇA, ALLAH KARŞILIĞINI KAT BE KAT VERİYOR

Naksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nakıboğlu, her yıl kar ve zararlarını hesapladıktan sonra ‘zekât fonunu’ belirlediklerini söyledi. Yıl içerisinde dağıttıkları zekâtın bu kaynaktan harcandığını vurgulayan Nakıboğlu, “İlk günden beri babamızdan, ailemizden böyle gördük. Zekât fonundan tek kuruş şaşırtmayız. Birse iki, ikiyse üç dağıtırız. Dağıttıkça da Allah karşılığını kat be kat verir. Bugünkü yaptıklarımızı saysak, kendimiz dahi inanmayız. Siz gönülden verdikçe, Allah daha fazlasını yerine koyuyor. Buna bizzat şahidim” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARINIZA MAAŞ VERİN

Genç işadamlarını, çocuklarını küçük yaşlardan itibaren işyerine götürmeleri konusunda uyaran Nakıboğlu bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

“Çocuk iş ortamında işi öğrenir. Ayrıca çocuklarınıza harçlık değil, maaş verin. Çocuk kendi bütçesini yapmayı, tasarruf etmeyi, para planlamasını öğrenir. Çocuğunuz üniversite eğitimini tamamladığında, 2 yıl başka bir işyerine çalışsın, çalışma ortamını çalışarak öğrensin. Askerden gelince kendisine, ‘sana şu kadar sermaye verebilirim, istersen git kendi işini kur. Yok, burada çalışacağım dersen, maaşın şu olacak’ derseniz hem ona yol göstermiş olursunuz hem de gelecekte karşınıza çıkıp, ‘Ben kendi işimi kuracaktım, bana fırsat vermedin’ diyemez.”

İŞÇİ BULAMIYORUZ

Nakıboğlu, işadamları olarak Gaziantep’te işçi bulmakta zorlandıklarını da aktardı. Gaziantep’in Türkiye’nin en fazla göç alan şehirlerinden biri olduğunu belirten Nakıboğlu, “Nüfusumuz 1 milyon 700 bine ulaştı. Ama işçi bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

İşadamlarına öğütlerde bulunan Naksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nakıboğlu, “İş dünyasında bir kural vardır. O da bildiğin işi yapmaktır. Sizlerde bildiğiniz, anladığınız işi yapın. Bilmediğiniz deryalara, boş hayallere yelken açmayın. Temkinli hareket edin. Her büyük şirketin doğru yaptığını düşünmeyin. Hırs göstermeyin. Dedikodudan uzak durun. Kefil olmayın. Kazancınızın bir kısmını Allah’ın yolunda harcayın. Siz verdikçe Allah’ta size verecek, bundan emin olabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.