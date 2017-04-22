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Malatya Haber -

“Tek Taraflı Kararlarla Türkmen Varlığı Değiştirilemez”

“Tek Taraflı Kararlarla Türkmen Varlığı Değiştirilemez”
  • 23.04.2017
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük’te tek taraflı kararlarla kentteki Türkmen varlığı ve gerçeğinin değiştirilemeyeceğini söyledi.

Irak Türkmenlerini siyasi anlamda temsil eden en büyük kuruluş olarak bilinen ITC’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamada, AA muhabirine açıklama yapan ITC Başkanı Salihi, ‘Kerkük’teki Kürt siyasi parti temsilcilerinin kentte bayrak krizi yaratarak fitne başlattıklarını söyledi.

Salihi, “Tek taraflı kararlarla, emrivakilerle ve bayrak krizleriyle kentteki Türkmen varlığı ve gerçeğini değiştirilemezler. Bu tür tutum ve adımlarla ancak taraflar arasında kan ve ölümler olur.” ifadelerini kullandı.

Kerkük’te huzur ve güvenliğin ancak birlikte yaşamayla gerçekleşeceğine dikkati çeken Salihi, ”Bin yıllarca nasıl birlikte yaşadıysa bu, böyle sürsün. Tüm Kürt siyasi yöneticileri şunu bilmeli ki Türkmen milleti hiçbir zaman dayatma ve oldubittiyle alınan kararlara boyun eğmeyecektir. Kentte çekişmelerin, kavga ve fitnenin yaşanmamasının tek yolu iyi niyetli yaklaşımdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kerkük, iha

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