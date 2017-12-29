Tek Tek Anlattı.. Yatırım ve Projelerde Son Durum Ne?

Karakaya’dan su pompajı, yeni havalimanı terminali, TMO’ya kayısı satışı, hastaneler, lisanslı depo ve lojistik merkezi konularındaki son durumla ilgili Tüfenkci açıklamalarda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şahnahan B-C kanalları ile Karakaya Baraj Gölünden pompaj ile su takviye yapılması inşaatı da 19 Ocak 2018 tarihinde ihalesinin yapılacağını belirterek, “İhale yapılır yapılmaz inşaatlar başlayacak. Artık Karakaya Baraj Gölünden pompajla su alınarak, özellikle Şahnahan ve Eskimalatya kısmının sulanması noktasında bir inisiyatif almış olduk.” dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya Havalimanı yeni terminalinin yapım ihalesinin 2018’de yapılacağını belirterek, hızlı tren için ise “Hızlı trenin projesi Aralık ayı sonu itibariyle bitecekti. Projeyi yapan firma süre istemiş. TCDD Genel Müdürümüz ile konuştum, süre uzatımı verilmemesini istedim. Biz 2018 yılı yatırım programına aldırıp, ihale sürecine başlayacağız.” şeklinde bilgi verdi.

Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi tarafından açılan ‘Muhtarlık Akademisi’ne katılan muhtarlar için Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde Malatya yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’daki yatırım konularına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“-Kuzey Çevreyolunun temeli atıldı, kamulaştırmaları da yapıyoruz. Sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve zamanı içinde bitirilecek.

-Seçimden önce söz vermiştik, Onkoloji (Kanser Hastanesi) Hastanesi’nin temeli atıldı ve 2018’in ilk aylarında resmi temel atma törenini yapacağız.

-Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temeli 2017’de atacaktık. Ama yatak kapasitesinin arttırılmasından dolayı temelini 2018’in ilk çeyreğinde atacağız. Bütçesi hazır, yatırım programında. Sadece ihalenin bitmesini bekliyoruz. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’ni Malatya’ya kazandıracağız.

-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temeli yükseliyor. Yanınadaki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birlikte o bölgeyi de sağlık kompleksi haline getireceğiz.

-Kuluncak İlçemize de bir entegre hastane yapıyoruz.

-Doğanşehir’e de 100 yataklı bir hastane yapıyoruz.

-Pütürge Devlet Hastanesi’ne doktor gitmediği için orayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile entegre hale getirdik.

-Malatya Devlet Hastanesi, Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Pütürge devlet Hastanesi’ne doktor gitmediği için orayı da buraya entegre ederek, Pütürge’ye doktor gitmesini sağladık.

-Türkiye ile Pakistan arasında yapılan anlaşma ile Pakistanlı hastalar Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne getiriliyor. Bu Türkiye’de bir ilk.

-Onkoloji Hastanesi biter bitmez, Malatya’ya bir tane de Kalp Hastanesi’ni kazandıracağız.

-Organize Sanayi Bölgesini büyüttük, oranın istimlak sorun u vardı, şuanda oraya milletvekillerimiz ile birlikte istimlaklarını bitirdik, paranın yarısını ödedik, yarısı da bu ay sonu gelecek.

-Malatya Şahnahan B-C kanalları ile Karakaya Baraj Gölünden pompaj ile su takviye yapılması inşaatı da 19 Ocak 2018’de ihalesi yapılacak. İhale yapılır yapılmaz inşaatlar başlayacak. Artık Karakaya Baraj Gölünden pompajla su alınarak, özellikle Şahnahan ve Eskimalatya kısmının sulanması noktasında bir inisiyatif almış olduk.

-Malatya Havalimanını unutmadık. Kamuoyuna bir söz vermiştik. Havalimanının proje ihalesi başladı. Projesi bittikten sonra takip ediyoruz, 2018’nin ikinci yarısında ihalesini yapmayı planlıyoruz. Malatya yeni bir havalimanı terminaline kavuşmuş olacak.

-Hızlı trenin projesi Aralık ayı sonu itibariyle bitecekti. Projeyi yapan firma süre istemiş. TCDD Genel Müdürümüz ile konuştum, süre uzatımı verilmemesini istedim. Biz 2018 yılı yatırım programına aldırıp, ihale sürecine başlayacağız. Malatya-İskenderun arasını da yük taşımacılığı için hızlandırılmış tren konseptine aldırıyoruz. Şu anda Malatya-İskenderun 7-8 saat süre alan demiryolunu 4 saate düşüreceğiz. Bunu da 2018’de projelendirerek, başlatacağız. Bu da Malatya’ya yatırımı arttırmak için yapıyoruz.

-Malatya Lojistik Merkezi için çalışmalar devam ediyor. Bu proje için Ulaştırma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmalar yürütüyor. Projeler bitti.

-Lisanslı Depoculuk ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı’ndan 12 milyon lira destek alınarak, Malatya’nın hesabına 2 gün önce geçti. İzmir’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve TMO’nun ortak olduğu şirketi Malatya’ya getirerek, Ocak ayı içerisinde sözleşmesini imzalamayı, Şubat ayında temelini atmayı planlıyoruz. Bunu sadece kayısının alınıp depolanacağı bir sistem olarak algılamayın. Çiftçi hasat ettiği kayısıları hemen tüccara vermeyecek. Ücretsiz olarak o depolara koyacak. Kirasını devlet, hükümet karşılayacak. Kayısının Borsasının Malatya’da belirlenmesi için çok önemli olacak.

-Biz bu yıl TMO’ya kayısı aldırmayı planladık. Bakanımız da talimat verdi, ‘TMO Malatya’da kayısı alsın’ dedi. TMO Genel Müdürü Malatya’ya gelip baktı, ‘Malatya’da depo yok, alıp nereye koyacağız, çürütecek miyiz?’ dediler. TMO’ya kayısıyı aldıracağız ve piyasanın dengelenmesini sağlayacağız.

-Kemaliye-Arapgir arasındaki yolun inşaatı başladı. O yol Malatya’yı Karadeniz’e ve Akdeniz7e bağlayacak. Malatya’yı kavşak nokta yapacak.

-Yazıhan’daki Hayvancılık Organize Bölgesi’nin işi bitti, imzalar atıldı. Yazıhan’a modern bir Hayvancılık Organize bölgesini kazandırıyoruz.

-Akçadağ-Develi arasında yol yoktu, bu yol yapıldı ve bitme aşamasına geldi.

– Levent Vadisi yolunu 2018 yılı yatırım programına aldırıyoruz. Oradan da bu yolu Darende’ye bağlayacağız.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com