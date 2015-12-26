Tekel İşçisi Ankara Yolunda

TEKEL Sigara Fabrikaları’nın özelleştirilmesine karşı Ankara’da yapılacak olan eyleme Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden katılacak eylemciler, Malatya’da bir araya geldi.

Malatya’da buluşan eylemciler, Malatya TEKEL Sigara Fabrikası önünde toplanarak halay çekti. Konvoyun hareketi öncesinde bir açıklama yapan Tekgıda-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Servet Akbudak, “Barışın ve özgürlüğün ekmeğe bağlı olduğunu göstermek için yola çıktık. Yılardır bu ahlaksız saldırıya karşı TEKEL işçisi onurlu bir mücadele veriyor. Biz fabrikalarımızda, tarlalarımızda onurlu bir şekilde üreterek yaşamak istiyoruz. Ölmek var, dönmek yok” dedi.

Tekgıda-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Servet Akbudak; Bitlis’ten 9, Muş’tan 9, Malatya’dan 4, Diyarbakır’dan 15, Batman’dan 3 ve Adıyaman’dan 10 otobüsün Ankara’daki eylem için işçi taşıdığını söyledi.

Konuşmanın ardından TEKEL işçileri, bir süre slogan attı ve araçlara bindi. TEKEL işçilerinin konvoyu, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yola çıktı.