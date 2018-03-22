Tekeri Patlayan Otomobil Yoldan Çıktı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunun 18. kilometresinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Suriye vatandaşı Cemil Sellum idaresindeki 44 MA 131 plakalı otomobil Gölbaşı Malatya karayolu 18. kilometresinde ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Cemil Sellum yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman – İha
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