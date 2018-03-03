Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi’nde, Malatya Doğanşehir Belediye Spor Kulübü, sahasında Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübüne 77-17 yenildi.

İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Mustafa Tunç ve Ahmet Ablak hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmada ilk devreyi 40-9 önde tamamlayan Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, maçı 77-17 kazandı.

Ligin B grubunda mücadele eden Malatya Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Edip Karakuş, maçın ardından yaptığı açıklamada, ligde iddiaları azaldığı için eksik oynadıklarını kaydetti.

Takımda oynayan birkaç oyuncu ile yollarını ayırdıklarını aktaran Karakuş, “Takım kaptanımız da başka takıma transfer oldu. Centilmence dostça güzel bir maç oldu, her iki takım oyuncularını oyunlarından dolayı kutluyorum.” diye konuştu.

AA