Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda, Samsun BESK, Malatya Doğanşehir Engelliler Spor’u 55-52 yendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Emre Özgen ve Ufuk Umutlu hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmada, Samsun BESK devreyi 36-10 önde tamamladı. Üstünlüğünü elden bırakmayan Samsun takımı sahadan 55-52 galip ayrıldı.

Samsun BESK Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, maça eksik kadroyla geldiklerini ve buna rağmen galip gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

AA