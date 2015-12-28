Tekin’den Hakeme Tepki

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden 44 Malatyaspor Teknik Direktörü İsmail Tekin, hafta sonunda oynanan Suruç Gençlikspor maçında hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

Teknik Direktör Tekin, maçın sonlarına doğru iki futbolcusunun kırmızı kart gördüğünü, kalecisi Önder’in gol olan pozisyonda burnunun kırıldığı hatırlattarak, hakemin yanlış karar verdiğini söyledi. Şanlıurfa’da bir hakem faciası yaşandığını söyleyen tekin, yaşananlar nedeniyle haklarını arayacakları mercilerin bulunmadığını ifade etti. Atılan gollerde resmen kalecilerinin tekme tokat dövüldüğünü söyleyen Tekin, “Ben teknik adamlık kariyerim boyunca ne böyle maç gördüm, ne de denk geldim. Anlaşılan hakem arkadaşımızı çok korkutmuşlar. Yoksa bu kararları vermek için vicdan yoksunu olmak gerek. Atılan gollerin görüntülerini bulup izlerseniz eminim benim neden bu tepkiyi gösterdiğimi daha iyi anlarsınız. Kalecimizin burnu kırılıyor, hakem görmüyor. Adamların kendileri bile faul olduğu yönünde şüpheye düşüyor ama hakem oralı olmuyor. Emeğimizin bu kadar kolay çalınmasına inanın çok üzülüyorum. Bu lig bu hakemlerle nasıl bitecek. İşin kötü tarafı hakkımızı arayabileceğimiz bir merci bile yok. Lütfen birileri sesimize kulak versin. Ya futbolu alt kategorilerde yasaklasınlar ya da biraz daha önemsesinler. Aksi halede bizim verdiğimiz mücadele havanda su dövmek olur. Hem hakem yetiştirmek, bu tür maçlarda hakemleri pişirmekle olmaz. Biz deneme tahtası değiliz. Hakem yetişecek diye biz mi kurban olalım. Daha alt kategorilere verilsin bu tür hakemler” diyerek tepkisini dile getirdi.