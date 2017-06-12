Tekirdağ’da Malatya Standı

Tekirdağ Malatyalılar Derneği, Tekirdağ’da 53 Yıldır düzenlenen Kiraz Festivalinde stant açarak Malatya’yı tanıttı. Malatya standını ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Dernek yönetimine teşekkür etti.

Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, ilk defa Tekirdağ Kiraz Festivalinde Malatya’yı tanıtmak amacıyla stant açtıklarını belirterek “Tanıtım standımız yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Malatya’dan temiz ettiğimiz broşür ve resimleri standımızda dağıtırken, Malatya’dan gönderilen kayısıları da standımızı ziyaret edenlere ikram ettik. Tekirdağ’a broşür ve kayısı gönderen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Malatya Kültür Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da Malatya standını ziyaret etiğini, Dernek yönetimini kutlayarak tüm Malatyalılara teşekkür ettiğini de bildirdi.

iha