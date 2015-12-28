Teknik Destek Protokolu Yapıldı

Yeşilyurt Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında protokol imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansında gerçekleşen protokol imza programına Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy ve Fırat Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Fatih Çam Katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yeşilyurt Belediyesi “Kurum İçi Kapasite Artırımı” projesi destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında düzenlenecek olan bütçe, ön mali kontrol, harcama belgeleri yönetmeliği, ihale mevzuatı ve kamu mali yönetimi kontrol kanunu eğitimleri ile Belediye çalışanlarının özellikle mali konularda kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Yeşilyurt Belediyesi daha önceki Teknik Destek Programında “Kurumsallaşma Yolunda Yeşilyurt Belediyesi” ile destek almaya hak kazanmış ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini Yeşilyurt Belediyesine kazandırmıştı.