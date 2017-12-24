Karşılaşma Öncesi Değerlendirmeler
Kayserispor- Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi iki takımın teknik direktörlerinden açıklama geldi.
Kayserispor teknik direktörü Mariusi Ninel Şumudica ise maç öncesinde, “Futbolcularımla her maç farklı konuşuyoruz. Futbolcularıma hazır ve konsantre olmalarını söyledim. Kendi evimizde oynadığımız maçları kaybetmedik, 3 puanı alırsak 3 veya 4.sıradaki yerimizi koruyacağız” açıklamasında bulundu.
Erol Bulut maç öncesi yaptığı açıklamada, “Geldiğimizden beri ekip olarak kafamızda bir oyun sistemi, vizyonumuz vardı onu takıma en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Futbolcularımızda bugüne kadar iyi uygulamaya çalışıyorlar aldığımı sonuçlarda bunun etkisi. Galatasaray karşısında aldığımız 3 puan çok önemliydi, o 3 puanın önemli hale gelmesi için Kayserispor karşısında da 3 puan almamız gerekiyor. Kayserispor’da istikrarlı bir yükseliş var. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada puan almak isteyecekler, onların bu istediğini avantaja çevirmemiz gerekiyor” dedi.
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
Bu adamı geldiği günden beri atıp tutanlar,Şimdi ne diyeceksiniz.Çıkın ve deyinki ,Malatyaspor rastgele puan alıyor,Erol hoca da bu işi bilmiyor,ama işte 10.sıraya birşekilde çıkmış deyin.Öylemi?Takım mücadele ettiriliyor beyler.Erol hoca sistemsiz,dağınık bir takıma bir sistem oturtmaya çalışıyor ama bazı taraftar kılıklılar,Hocanın kullandığı kompakt oyun anlayışı söylemini aklı sıra T’ye alıyorlar,takım puan kaybettiğinde ortaya çıkıyor,yendiğinde ise karabatak gibi kayboluyorlar.Buna da güya,efendim eleştirmekte lazım deyip cevap veriyorlar.O maillerinize bir bakın.Eleştirimi yapmışsınız,dalga mı geçmişsiniz.Bir Malatyaspor taraftarı olarak bu türde yapıcı olmayan,dalga geçen taraftarcıkları Yazıklar olsun size.Selam olsun gerçek MALATYASPOR taraftarlarına.
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