‘Tekrar Başvuracağım’

Alman uyruklu Suzanne Geske’ye Türk vatandaşlığına kabul edilmediğine ilişkin tebligatın ulaştığı bildirildi. Suzanne Geske, “2,5 yıl sonra tekrar başvuru yapacağım” dedi.

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi’ne yapılan baskında öldürülen 3 kişiden biri olan Alman uyruklu Tilman Geske’nin eşi Suzanna Geske, Türk vatandaşlığı için müracaat etmiş, ancak kabul edilmemişti.

Türk vatandaşlığının kabul edilmemesiyle ilgili İl Nüfus Müdürlüğü’nün gönderdiği tebligatın kendisine ulaştığını Malatya’daki bir yerel televizyona açıklayan Geske, 2,5 yıl sonra yeniden müracaat edeceğini söyledi. Malatya’da yaşamaya devam edeceğini aktaran Geske, “Vatandaşlık müracaatımızın reddedildiğine dair yazı elime geçti. Türk vatandaşlığı için 5 yıl kesintisiz ikamet olması gerekiyormuş. 2,5 yıl daha bekleyeceğiz” diye konuştu.

Suzanna Geske, Türkiye’de bazı işlerin yapılması için vatandaşlık numarası istendiğini bu nedenle de zor bir süreç yaşadıklarını da ifade ederek, “Eşim vefat ettikten sonra problemler yaşamaya başladık. T.C Numarası olmazsa hiçbir iş yapılmıyor. Eskiden sim kart alabiliyorduk, şimdi onu da alamıyoruz. Resmi vatandaş olmak istiyoruz. 2,5 yıl kaldı, 5 yılı bitirmek için. 2,5 yıl sonra tekrar başvuru yapacağım Türk vatandaşlığına kabul için. Bu işin peşini asla bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.