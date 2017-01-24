“Tekrar Soruyorum, 3 Milyar Nerede?!”

CHP İlçe Başkanı Küçükşahin, önceki iddialarına ilişkin AKP’nin verdiği yanıtı değerlendirdiği yeni açıklamasında, “Malatyalılar adına peşine düştüğüm 3 milyar lira büyük bir miktardır.” dedi..

AKP’nin iktidarda bulunduğu 14 yıllık sürede Malatya’ya yaptığı yatırımların tutarı ile ilgili olarak, AKP’nin milletvekilleri Öznur Çalık ve Mustafa Şahin’in yaptığı açıklamalardaki rakam farklılığına dikkat çektiği açıklaması nedeniyle, AKP’nin Yeşilyurt İlçe Teşkilatı’nın tepki gösterdiği CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, yanıtında “Bizim Malatya halkı adına ortaya çıkarmak istediğimiz konu 3 milyar Türk lirasının nerede olduğudur.” dedi ve yeni sorular sordu.

“HESAPLARI ABAKÜSLE DE YAPTIM!..”

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Küçükşahin, AKP’nin kendisine verdiği yanıtı, “Tekrar Soruyorum” başlıklı yazılı açıklamasında yorumlayarak, yanıt verdi ve şöyle dedi:

“17 Ocak 2017 günü yazmış olduğum yazıda, 2015 yılında Malatya’da yapılan AKP kongresinde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın “12 yılda 9 katrilyonluk (yeni TL ile 9 milyarlık) hizmeti Malatya ile buluşturduk” dediğini, 03 Ocak 2017 tarihli yerel basında yer alan bir haberde Malatya AKP Milletvekili Mustafa Şahin’in “15 yılda 15 milyarlık bir yatırımı Malatya’yla buluşturduk” dediğini yazmıştım ve aradaki farkın 3 milyar Türk lirası olduğunu vurgulamıştım.

Bunun neticesi olarak iki kişiden birisinin doğru söylediğini ve iki rakam arasındaki farklın yani 3 milyar Türk lirasının Malatya için büyük bir miktar olduğunu söyleyerek nerede olduğunu sormuştum.

20 Ocak 2017 günü AK Parti Yeşilyurt İlçe Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,

– Malatya ili yatırımları ile ilgili açıklamalarını idrak edememiş olduğum,

– Açıklamalarda yer alan yatırım ve o yıl içerisinde yapılan ödenekleri birbirine karıştırdığım,

– Bu durumun mensubu olduğum partinin genetik hezeyanlarının bir sonucu olduğu,

– Matematiksel bir hesabı dahi doğru düzgün yapamadığım için ilçe başkanı olarak bana abaküs önerildiği,

– CHP’nin bir kez olsun iktidar olamayıp memlekete bir çivi çakamadığı,

– 1 yılda 1 milyar TL yatırım alan bir ilin 15 yılda 15 milyar TL yatırım almış olacağı, yani yapmam gerekenin 1 ile 15’i çarpmak olduğu,

– İnternette arama motorlarının herhangi birine “Malatya iline AK Parti döneminde yapılan yatırımlar” diye yazdığında Milletvekillerimizin açıklamalarından AK Parti icraatlarını, yıllar içerisinde verilen ödenekleri, yatırımları ve tutarlarını kalem kalem öğrenebileceğim ifade edilmiştir.

Tavsiye edilen önerileri yapmaya sondan başladım.

-Yani internette arama motoruna “Malatya iline AK Parti döneminde yapılan yatırımlar” diye yazdım. Karşıma AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci’nin 13 Ocak 2015 tarihli “Malatya’mıza 12 yılda sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültüre, enerjiden tarıma kadar 9 milyar dolar yatırım kazandırdık.” ifadesi çıktı.

Önerilerin bir önceki maddesine geçip;

– Önce, yatırım yıllarının Ocak ayında başlayıp Aralık ayında bittiğinden hareketle 31 Aralık 2016’dan, 31 Aralık 2002’i çıkardım 14 yılı buldum. Bunu da 1 ile çarptım, yine 14’ü buldum.

“Abaküs” maddesine geçip;

– Bütün bu hesapları bir kez de “abaküs” ile yaptım. Yine 14’ü buldum.

“Genetik hezeyan” yakıştırmasına gelince;

– Genetik uzun vadeli bir iştir. Oysa ben, daha önce devlet memuru olduğum için CHP’ye katılalı yaklaşık iki yıl oldu. Yani, belirtildiği gibi genetikten kaynaklanan bir hezeyandan ziyade ortada kaybolan paraların yerini öğrenme veya dil sürçmesi ile ifade edilen söylemin düzeltilmesi çabasıdır.

Yatırım ile ödenek farkına gelince;

– Benim yazdığım yazıda ödenek kelimesi yer almamıştır. Yatırım kavramı ise vekillere aittir. Dolayısıyla iki kavram arasındaki fark bu yazının konusu değildir.

AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci’nin 13 Ocak 2015 tarihli “Malatya’mıza 12 yılda sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültüre, enerjiden tarıma kadar 9 milyar dolar yatırım kazandırdık.” İfadesini irdelediğimizde;

– Ocak 2015 tarihi itibariyle AKP’nin yatırım yılı olarak 12’inci yılını geride bıraktığı,

– Türkiye Cumhuriyeti bütçesi ve yatırım tutarları Türk lirası cinsinden olmasına rağmen, İl Başkanı tarafından Malatya’ya yapılan yatırımlarının ABD doları üzerinden ifade edildiği,

– 12 yıllık yatırım miktarının toplam 9 milyar dolar olduğu, bunun ise yıllık 750 milyon dolar ettiği,

– Dolar cinsinden ifade edilen yatırım miktarının hangi tarihli kur üzerinden ifade edildiği bilinmemektedir. Buna rağmen açıklama yaptığı tarihteki kur miktarı (2.2819 TL) dikkate alındığında yıllık yatırım miktarının 1.711.425.000 (Bir milyar yediyüzonbir milyon dörtyüzyirmibeş bin) Türk lirasına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. (12 yıl için yaklaşık 20 milyar 537 milyon Türk lirası eder.)

Sonuç olarak; bizim Malatya halkı adına ortaya çıkarmak istediğimiz konu 3 milyar Türk lirasının nerede olduğudur. Zira iki Malatya AKP Milletvekilinin açıklamaları arasındaki 3 milyar Türk liralık fark vardır. Bu para kayıp mı? Telaffuz hatası mı, yani dil sürçmesi mi? Yoksa bu rakamlar “nasıl olsa Malatyalılar anlamaz” diyerek mi söylenmiştir?

Malatyalılar adına peşine düştüğüm 3 milyar lira büyük bir miktardır.

– 3 milyar lira demek, 60.000 kişiye 50’şer bin lira kredi demektir.

– 3 milyar lira demek, (125 milyon dolara) yaklaşık 500 milyon lira (dolar 4 TL, kabul edilerek) mal olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 6 tane demektir.

– 3 milyar lira demek, (21,7 milyon dolara) yaklaşık 100 milyon lira (dolar 4 TL, kabul edilerek) mal olan Boğaziçi Köprüsü’nden 30 tane demektir.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten