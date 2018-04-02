Tekvando Hakem Kursu Sona Erdi

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve bu kapsamda Malatya’da açılan Tekvando 1.Kademe Aday Hakem Kursu tamamlandı. Kursa katılan aday hakemlere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün süren kurs kapsamında Tekvando 1.Kademe Aday Hakem Kursu kapsamında aday hakemler ilk olarak Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nun üzerinde yer alan eğitim salonunda teorik bilgiler aldı. Aday hakemler, Atatürk Spor Salonu’nda uygulamalı eğitimle birlikte kursu tamamladı.

Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında açılan Tekvando 1.Kademe Aday Hakem Kursu kapsamında Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Tekvando Hakemi Abdullah Kuzucu ile birlikte aday hakemlere teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini belirtti.

Akpınar, kursa Malatya ve çevre illerden yoğun bir ilgi gösterildiğini ifade ederek, “Senede üç sefer açmış olduğumuz bu kursun ilkini ülkemizin güzel kenti, kayısı diyarı Malatya’da gerçekleştirdik. Hem Türkiye’deki bazı illerin hakem ihtiyacını hem de Malatya ve çevre illerdeki hakem ihtiyacını karşılamak adına bu kursu açmış olduk. Katılım oldukça iyi. Dört gün süren kurs kapsamında teorik ve pratik eğitimler verildi” dedi.

Türkiye’de dünya standartlarının üzerinde tekvando hakemlerinin olduğunu belirten Akpınar, “İyi bir hakem potansiyelimiz var. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında, olimpiyatlarda ülkemizi iyi temsil eden, kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş hakem arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi