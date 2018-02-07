Anadolu Yıldızlar Ligi Yıldız Erkek ve Bayan Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, erkeklerde 80, bayanlarda 40 sporcu kilolarında derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kilolarında birinci olan sporcular şunlar:

Erkekler

33 kilogram Hasan Ayaz-Battalgazi HM.

37 kilogram Yasin Koyun-Akçadağ Spor Kulübü

41 kilogram Emirhan Zeyveli-Battalgazi HM.

45 kilogram Melih Herdilli-Akçadağ Spor Kulübü

49 kilogram Bahadır Samet Güngör-Kaptan Spor Kulübü

53 kilogram Bilal Tarık Sağır-Altınadamlar

57 kilogram Burak Alataş-Judo TAEK İhtisas

61 kilogram Burak Özen-Malatya Büyükşehir Belediyespor

65 kilogram Ali Hamza Koç-Altınadamlar

65+ kilogram Miraç Şamil Yıldırım-Malatya Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar

29 kilogram Şueda Yıldız-Battalgazi HM.

33 kilogram Sude Yıldız-Battalgazi HM.

37 kilogram Kardelen Kavak-Menekşe Spor Kulübü

41 kilogram Tuana Katar-Uçarlar Spor Kulübü

44 kilogram Nurcan Tan-Menekşe Spor Kulübü

47 kilogram İkra Sayar-Malatya Büyükşerhir Belediyespor

51 kilogram Feyza Sarsılmaz-Judo TAEK İhtisas

55 kilogram Ayça Aslan-Malatya Büyükşehir Belediyespor

59 kilogram Beril Güldaş-Uçarlar Spor Kulübü

59+ kilogram İsragül Turhan-Uçarlar Spor Kulübü.

Kilolarında birinci olan sporcular 23-25 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando çeyrek final müsabakasına katılacak.

Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar, ana ligin seçmelerini Malatya‘da çok yüksek bir katılımla yaptıklarını belirtti.

Uçar, şunları söyledi:

“Bu müsabakaların amacı, 2012 Türkiye olimpiyatları alamayınca Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yatırımlar geri çekilmedi. Yatırımlar, sporcuların gelişimi ve 2020 olimpiyatları için yetişen sporcular için harcandı. Ana ligin amacı da bu. Bizde inşallah ligin adına yakışır geçleri seçip Malatya adına en iyisini yapacağız. Ana lig kuruldu kurulalı Malatyabayan ve erkeklerde hep ilk üç içerisinde yer almıştır. Türk sporuna ciddi katkıları olmuştur.”

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- AA