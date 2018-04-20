Tekvando Şampiyonası Sona Erdi

Okullar Arası Türkiye Tekvando Şampiyonası Malatya’da sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 58 ilden 320 sporcu katıldı.

Müsabakaların son gününde kızlar 42 kiloda İnci Tarakcı, 44 kiloda Nazlı Sakar, 46 kiloda Zehra Altun, 49 kiloda Havvanur Aslan, 52 kiloda Gülse Polat, 55 kiloda Melisa Karsandı, 59 kiloda Sefa Ceren Koyuncu, 63 kiloda Ferda Soykan, 68 kiloda Aleyna Yılmaz, +68 kiloda Simge Özcan, erkeklerde ise 45 kiloda Oğulcan Çalık, 48 kiloda Bilal Küskü, 51 kiloda Bedirhan Akdeniz, 55 kiloda Mehmet Can Kurt, 59 kiloda Ahmet Küskü, 63 kiloda Ali Karadoğan, 68 kiloda Nesim Küskü, 73 kiloda Beytullah Yılmaz, 78 kiloda Halit Faruk Nacar ve +78 kiloda Recep Tayyip Kılıç birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, yönetim kurulu üyesi ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir ve antrenörler tarafından verildi.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com