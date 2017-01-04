Tekvando Şampiyonası Yapıldı
Tekvando Federasyonunun Malatya’da düzenlediği Gençler Tekvando İl Şampiyonası sona erdi.
Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, 36 erkek, 23 bayan sporcu kilolarında derece yapabilmek için ter döktü.
Şampiyonada; Bayanlar 46 kiloda Ayşegül Salman, 49 kiloda Nazlı Yaylacı, 53 kiloda Sevda İçli, 57 kiloda Asena Çetin, 62 kiloda Bahar Yavuz, 67 kiloda Serpil Yabaş, 73 kiloda Nur Fahriye Erbey, +73 kiloda Süveyda Kadıoğlu, Erkekler 54 kiloda Enes Turan, 58 kiloda Hüseyin Kırma, 63 kiloda Ali Karadoğan, 68 kiloda Ali Bayduz, 74 kiloda Mehmet Bayansalduz, 80 kiloda Fethullah İnan, 87 kiloda İbrahim Menekşe, +87 kiloda Hüseyin Koç kilolarında birinci oldular.
Kilolarında birinci olan sporcular 17-22 Ocak’ta Alanya’da yapılacak Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasına katılacak.
Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya’daki Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Malatya’yı en iyi şekide temsil edecek takımı oluşturduklarını söyledi.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA