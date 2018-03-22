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Malatya Haber -

Tekvandocular 5 Madalyayla Döndü

Tekvandocular 5 Madalyayla Döndü
  • 22.03.2018
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Malatya Doğuş Spor Kulübü Tekvando Takımı, Mardin’de gerçekleştirilen Gençler Tekvando Yarı Finallerinden 5 madalyayla döndü.

Mardin Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve 3 gün süren Gençler Tekvando Yarı Finallerine katılan Malatya Doğuş Spor Kulübü Tekvando Takımı; bir altın, iki gümüş, iki bronz madalya kazandı. Sporcular, Nisan ayında Malatya’da yapılacak olan Tekvando Finallerine katılma hakkını da elde etmiş oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

59 kilogramda Ayşenur Yıldırım-altın madalya

68 kilogramda Ahsennur Türk-gümüş madalya

48 kilogramda Yunus Keleş-gümüş madalya

55 kilogramda Ömer İsmail Yılmaz-bronz madalya

74 kilogramda Mert Bayansalduz-bronz madalya.

Yeni Malatya Gazetesi

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