Tekvando’da Malatya Birincilik Kürsüsünde
Malatya Tekvando takımı, ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi) Tekvando Grup Müsabakalarında hem erkek hem de kızlarda birinci oldu.
ANALİG Tekvando Grup Müsabakaları, 23-25 Şubat tarihleri arasında Elazığ’da 8 İlden 33 kız, 65 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 100 sporcunun yarıştığı grup müsabakalarında, Malatya Tekvando sporcuları hem kız hem de erkeklerde birinci oldu.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."