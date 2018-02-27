Tekvando’da Malatya Birincilik Kürsüsünde

Malatya Tekvando takımı, ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi) Tekvando Grup Müsabakalarında hem erkek hem de kızlarda birinci oldu.

ANALİG Tekvando Grup Müsabakaları, 23-25 Şubat tarihleri arasında Elazığ’da 8 İlden 33 kız, 65 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 sporcunun yarıştığı grup müsabakalarında, Malatya Tekvando sporcuları hem kız hem de erkeklerde birinci oldu.

Yeni Malatya Gazetesi