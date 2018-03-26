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Tekvando’da Türkiye Şampiyonası’na Katılacaklar

Tekvando’da Türkiye Şampiyonası’na Katılacaklar
  • 26.03.2018
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Malatya Erkek ve Kız Tekvando takımları ANALİG Yarı Final Müsabakaları’ndan başarıyla ayrılarak, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız – Erkek Tekvando Yarı Final Müsabakaları 23-25 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da yapıldı. 12 ilden 200 sporcunun yer aldığı grup müsabakalarında, Malatya takımları erkeklerde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz; kızlarda ise 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Toplamda 14 madalya kazanan Malatya takımı hem kızlarda hem de erkeklerde ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Konuyla ilgili Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ” Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Diyarbakır’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız – Erkek Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında 14 madalya alarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcularımızı, antrenörümüz Mehmet Özbaş’ı ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz” denildi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

 

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