TEL 77’liler’den Bahara Merhaba

Turan Emeksiz Lisesi 77’liler Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Bahara Merhaba gecesinde biraraya geldi.

Devlet Demir Yolları Lokali’nde gerçekleştirilen gecede, Turan Emeksiz Lisesi 77 mezunları doyasıya eğlenip hasret giderirken, derneğin iki üyesinin doğum günü kutlandı.

Gecenin açılışında konuşan Turan Emeksiz Lisesi 77 Mezunları Derneği Başkanı Zeynel Abidin Bulucu, ‘Biliyorsunuz dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü. Hem kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutlamak hem de baharı karşıladığımız şu günlerde birlik ve beraberliğimizi bahar coşkusu içinde yaşamak için yönetim kurulu olarak böyle bir gecenin organize edilmesini kararlaştırdık. Davetimize katılarak bizi yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum’ dedi.

Zeynel Abidin Bulucu, bundan sonraki buluşmanın önümüzdeki haftalarda Mersin’de yapılacağını belirterek, Mersin’deki organizasyona katılmak isteyenlerin dernek yönetimine başvurmalarını istedi.

Turan Emeksiz Lisesi 77’liler Derneği Muhasibi Orhan Yaman ise, 12 Mayıs 2012’de yapılan derneğin 2. genel kurulundan sonra bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında dernek üyelerine bilgi aktardı. Orhan Yaman, derneğin kurumsal bir kimlik kazanması konusunda başta dernek başkanı Zeynel Abidin Bulucu, Avukat Faik Demez, Eğitimci Gülşen Kösem olmak üzere tüm dernek üyelerine teşekkür etti.

Gecede ayrıca dernek üyeleri Nezihe Çelik İnce ve Hüseyin Murat Yavaşoğlu’nun 9 Mart doğum günleri de sürpriz bir pasta kesilmesiyle kutlandı.

Geceye dönemin Turan Emeksiz Lisesi’nin efsane matematik öğretmeni İlyas Zengin ile dernek üyesi de olan AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Selim Çağlar, Malatya Müzisyen Eğitimciler Derneği Başkanı Mehmet Balkış da katıldı.

Türkü ve şarkılar eşliğinde eğlence ile devam eden gecede, 77’liler Derneği Muhasibi Orhan Yaman’ın 4 yaşındaki kızı Melek Nur Yaman da şiir okudu.