Telegol’den Akılda Kalan..

Star TVnin Telegol programında, şike iddiaları konuşuldu. Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdinin stüdyo konuğu olarak yeraldığı programa; iddiaların odağındaki isim olan Denizlispor Başkanı Ali İpek Denizliden, bir başka şike iddiasının sahibi Samsunspor eski başkanı Adnan Ölmez telefonla katılırken, Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy da, Almanyadan katıldı. Şike iddiaları konusunda ne gerekirse yapılacağını söyleyen Futbol Federasyonu Başkanı Ulusoyun, iddialara muhatap olan Ali İpekle dostluğunun derecesi hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.

Sabri Oganın yönettiği; Star TV Spor Müdürü Serhat Ulueren ile yorumcular Ziya Şengül, Gökmen Özdenak ve Adnan Aybabanın sürekli katılımcı olduğu Telegol programının yeni dönem ilk yayınında Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdi de stüdyo konuğu oldu.

00.20 sıralarında şike ile ilgili iddialar konuşulmaya başlanırken Ulueren, Türkiyede bugüne kadar iki şike olayının resmen saptandığını, birinin 1960lı yıllardaki Kasımpaşa- Karşıyaka, diğerinin ise Malatyasporun ligden düşmesiyle sonuçlanan 1989- 1990 yılındaki Adana Demirspor- Boluspor maçı olduğunu, Malatyasporun o zamanki yöneticilerinin para verilerek susturulduğunu, Malatyasporun yeniden lige alınmadığını anlattı.

Yorumcu Ziya Şengül ise, programa gelmek için 21.30 sıralarında evden çıkarken, Denizliden bir kişinin telefonla aradığını belirttikten sonra, adını vermeyen bu kişinin iddialarının çok önemli olduğunu ima etti ve savcılıktan, kendisini arayanın telefonunun saptanmasını isteyerek, Denizliden bir beyefendi aradı. O konuşmayı alsınlar, şikeyi bulurlar. diye konuştu.

Daha sonra sözalan Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, Malatyasporun bazı yabancı futbolcularının son maçta düşük performans göstermelerine ilişkin şike iddialarını içeren faksın basında yeralmasından sonra, bu iddiaların üstüne gidilmesini istediklerini, bunu bir Malatyalı olarak talep ettiğini, ayrıca konuya ilişkin kendilerinin de çağrılarak görüşlerinin alınmasını beklediklerini söyledi. Basında yeralan ve şike iddialarıyla ilgili görüşmeyi yansıtan faksın Basit bir faks diyerek geçiştirilmek istendiğini belirten Tanrıverdi, Denizlispor kulübüne faksı gönderen Özcan Kore ile kendisinin de görüştüğünü, bu kişinin hayli tedirgin olduğunu söyledi.

Bu arada Serhat Ulueren, bir eski kulüp başkanının kendisiyle görüşmesinde Hikmet abinin de bu teşvik konusunda çok parasını götürdüler iddiasında bulunduğunu söylerken, Tanrıverdi, bu iddianın doğru olmadığını belirtip, 2. yarıdaki maçlarımıza baksınlar. Yapsaydık, o maçları, o sonuçları yaşamazdık. dedi. Daha sonra bu iddianın, Samsun eski başkanı Adnan Ölmez tarafından dile getirildiği ifade edilirken, Ölmez bu konuyu bir iddia olarak duyduğunu, gördüğü ya da bildiği birşey olmadığını söyledi.

Tanrıverdi, Gaziantep maçı ve kardeşlik bağları ile ilgili iddiaları dile getiren Uluerene, futbol camiasında dostuklar olduğunu, ancak Gaziantepsporun Malatyaspor maçı galibiyet primi olarak 30ar bin dolar dağıttığını anlatırken, kendilerinin 4 yılı aşan yönetiminde, ne bir yerden teşvik primi aldığını, ne de gönderildiğini söyledi.

Yayına Denizliden katılan Ali İpek ise, Malatyasporlu bazı futbolcuları Gaziantep maçında iyi oynamamaları konusunda girişimde bulundukları iddialarıyla ilgili suçlamayı bir kişinin söylediği bir iddia. diye yorumlarken, kardeşi Malatyaspordaki Çek futbolcuların tercumanı olan Özcan Kore adlı kişinin misafirleri olduğunu, yemekte 12 kişi olduklarını, daha sonra durduk yere bir mektubun ortaya çıktığını öne sürdü. Tanrıverdi, araya girerek, söz konusu şahsın hiçbir bağı olmayan Denizliye Cumartesi günü gelip Pazartesi akşam ayrıldığını öğrendiklerini bildirdi. Denizli Başkanı ise, o arada Tanrıverdiye, Gaziantep başkanını kastederek Siz İbrahim Kızılla biraraya geldiniz mi? diye sordu. Tanrıverdi ise, Sadece maçtan bir gün önce otelimize hoş geldine gelmişti. Onun dışında o hafta hiç görüşmedik.yanıtını verdi. İpek, Tanrıverdinin tekrar sorusu üzerine söz konusu şike mektubunu yazan Özcan Koreyi daha önce tanımadığını tekrarladı.

Ziya Şengül, iddiaların zamanında ortaya atılmadığını, ligler bittikten sonra konuşulmasını pek anlamadığını ifade ederken, Tanrıverdi, Rize- Denizli maçıyla ilgili 17 Mayısta federasyona başvurduklarını, programın yayınlanmakta olduğu 30 Temmuz gününe kadar bu konuda ne yapıldığından bilgi sahibi olmadıklarını, kimsenin de kendilerini çağırıp dinlemediğini belirttikten sonra, bu maçın naklen yayınlanmaması, takvimi ve maçın içindeki bazı olayların yorumunu yaptı.

Daha sonra bağlanan Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ise, Denizlispor başkanı ile çok iyi dost olduklarını, İpekin dostu, kardeşi, dava arkadaşı olduğunu, dostluğunun ömür boyu süreceğini, kendilerinin dostlukla işi birbirine karıştırmayacak kadar iyi dost olduklarını bildirdi. Ulusoy, babasının hastalığı nedeniyle İpekin İstanbulda yanında bulunduğunu, gelmemesi halinde gönül koyacağını, çünkü yıllara dayanan ömür boyu sürecek bir dostluk bağının olduğunu, Denizli başkanının bu ortamda kendisinden birşey isteyecek kadar küçük bir insan olmadığını belirttikten sonra Bizim dostluğumuza, abi- kardeşliğimize hiç kimse dil süremez. Orada futboldan konuşmadık, babamın rahatsızlığı için oradaydı. Keşke Adnan Ölmez de (Samsun eski başkanı), Hikmet Tanrıverdi de benimle orada (babasının bulunduğu hastanede) saatlerce otursaydı. sözleriyle, Denizli Başkanı ile arasında çok sağlam dostluk bağı bulunduğunu ifade etti. Denizli başkanı ise, annesi vefat ettiğinde Ulusoy’un Denizli’ye gelerek 3 gün kendisiyle beraber oturduğunu belirtip, aralarındaki dostluğu tekrarladı.

Federasyon başkanı Ulusoy, Levent Bıçakcı federasyonunun başkan vekili ve son seçimde kendisi karşısında aday olan Ayhan Bermek listesinin önemli isimlerinden Hasan Doğan’ın, kendisiyle ilgili iddialarını yanıtlarken, daha önceki seçim dönemlerinde kendisini desteklerken, karşı gruba gittiğini öne sürdüğü isimlere “ağır” eleştiri getirirken, burada suçladıklarının başında Hikmet Tanrıverdi’nin geldiği değerlendirildi. Ulusoy, Tanrıverdi’nin ismini vermezken, bu konudaki eleştirilerini de “Hasan Doğan” diye isimlendirdi.

Program akışı sırasında, Samsun başkanının şike iddialarıyla ilgili detaylar konuşulurken, tekrar sözalan Tanrıverdi, Türk futbolunda bazı sıkıntıların bulunduğunu, sokaktaki insanların futbolun temizliğine inanmadıklarını, Türk futbolu açısından milat olacak çalışmalar beklediklerini, Malatyaspor maçına ilişkin iddialardan bu yana 10 gün geçtiğini, Futbol Federasyonunun kurulacağını belirttiği komisyonun sadece Samsun başkanının iddialarıyla ilgili araştırma yapacağının belirtildiğini, Malatyaspor konusunun bu komisyonun gündeminde dahi olmadığını kaydetti.

Ulusoy ise, eski federasyon başkanlarından Yılmaz Tokatlı başkanlığında bir komisyon oluşturulduğunu, bu komisyonun Samsun başkanının iddialarını araştıracağını belirtirken, araya giren Tanrıverdi Malatyasporla ilgili iddialar konusunun da komisyon tarafından araştırılması gerektiğini belirtirken, Ulusoy belli- belirsiz bunun da araştırılacağı sözlerini etti.

Programın diğer bölümlerinde Ulusoy, Türk futbolunda şike olmadığına ilişkin iddialarını Türk futbolunu kirli göstermeye kimsenin hakkı yoktur sözleriyle dile getirirken, Hikmet Tanrıverdi, Türk futbolunda beyaz bir sayfa açmanın dönemi geldiğini, Malatyasporun geçtiğimiz sezon çeşitli şekillerde hakkının yenildiğini, haksız cezalandırıldığını, kendisine ceza verildiğini, ancak bundan sonra yeni bir beyaz sayfa açmak lazım geldiğini, bu iddiaların mutlaka ciddiyetle araştırılmasının gerektiğini, aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar doğacağını anlattı.

Ulusoy, konuşmasının son bölümünde, Malatyasporun şike itirazı yaptığı Rizespor- Denizlispor maçı ile ilgili kurulan komisyonun çalışmasını tamamladığını, raporun yazıldığını, kendisinin Salı günü Türkiyeye döneceğini ve bu kararı açıklayacağını bildirdi.

Programın diğer bölümlerinde de, şike iddialarına muhatap bazı isimler bağlanarak kendi iddialarını dile getirdiler.

Ulusoyun, program bağlantısı boyunca, şike iddialarına muhatap bazı isimlerle ilgili olarak, başta Denizli başkanı olmak üzere şahsi dostluğu açısından, çok sıcak ve samimi ifadelerle açık ve net tavır koyması 04.00e kadar süren programın en akılda kalan bölümü oldu. Denizlisporun suçlamalara muhatap başkanının ise program boyunca rahatlığı dikkat çekerken, bu rahatlık, Ulusoyun kendisi ve dostluğunun derecesine ilişkin sözleriyle daha da arttı.