Televizyon Üstüne Düştü Öldü
Malatya’da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, Yeşiltepe’nin Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evde inşaat onarım çalışmaları yapılırken, 3 yaşındaki Aliş adlı çocuk, salona bırakıldı. Salonda kalan çocuk, bu esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine televizyon düşünce ağır yaralandı.
Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü’ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."