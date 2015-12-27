Televizyon Üstüne Düştü Öldü

Malatya’da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Yeşiltepe’nin Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evde inşaat onarım çalışmaları yapılırken, 3 yaşındaki Aliş adlı çocuk, salona bırakıldı. Salonda kalan çocuk, bu esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine televizyon düşünce ağır yaralandı.

Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü’ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.