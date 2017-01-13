“Temas Halinde Olduğumuz Birkaç Futbolcu Var”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren deneyimli çalıştırıcı, “Bizim transfer çalışmalarımızı yönetim devam ettiriyor, gerekli isimleri biz başkanımıza ilettik, yeni çalışmalar içerisindeyiz, mevkileri sunduk. Devre arası transferler daha zor oluyor. Bir kaç tane temas halinde olduğumuz futbolcu var ama netleşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Pivot santrfor ile sol bek transfer edeceğiz. Santrfor oyuncu yabancı olacak, sol bek ise yerli olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi