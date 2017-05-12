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Malatya Haber -

“Temennimiz En İyi Noktalara Taşınmasıdır”

“Temennimiz En İyi Noktalara Taşınmasıdır”
  • 12.05.2017
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Malatya Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanlığına atanan Ömer Faruk Kalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, MHP olarak sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olduklarını belirterek kentin sorunlarının çözümü noktasında STK’larla birlikte çalışacaklarını söyledi. Birlik Başkanı İhsan Akın ise Kalı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek “Temennimiz tarım ve hayvancılığın en iyi noktalara taşınmasıdır. Üretim, gıda ve su bu noktada çok önemli bir yerdedir. Bu konuda kesinlikle üretmemiz gerekiyor. İthal eden değil ihraç eden bir ülke olmamız için kırsaldaki yetiştiricilerimizin desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu. Akın ve yönetimi daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İha

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