‘Temizliğe Çağırdı, Fuhuş Yaptırdı’

Azeri uyruklu genç kadın, vatandaşı olan kadının kendisini temizlik işi bahanesiyle Malatyaya çağırıp, zorla fuhuş yaptırdığını öne sürünce, polisin başlattığı araştırmalar sonucu bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 29 yaşındaki Azerbaycan uyruklu N.H. adlı kadın, Adanada bir fuhuş olayına karıştı ve polis tarafından yakalandı. Adana polisinin ifadesini aldığı genç kadın; kendisini Azerbaycandan temizlik işlerinde çalışmak için getiren, ancak zorla fuhuş yaptıran vatandaşı 29 yaşındaki G.M. ile Malatyada oturduklarını, bu kadının aracılığıyla tanıdığı 32 yaşındaki B.Y. ve 41 yaşındaki B.G. adlı şahısların da, kendilerine müşteri getirdiklerini, bu müşterilerden S. Adlı şahsın kızlığını bozduğunu, ayrıca S.Y. adlı bir başka kadının, kendisini dövüp fuhuşa zorladığını anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Adana polisinin, bu ifadeyi Malatya Emniyetine fakslaması sonucu başlatılan araştırmalarda, Malatyada Fuhuş suçundan bir süre önce hakkında işlem yapılan G.M. adlı Azeri kadının 28 Ekim tarihinde sınırdışı edildiği, ifadede adı geçenlerden B.G.nin yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Polisin İnsan Ticareti, Fuhuş Yaptırma ve Irza Geçme suçlamasıyla açtığı dosyada; Azeri uyruklu G.M. adlı kadının yanı sıra B.Y., açık kimlikleri belirlenemeyen S. ve S.Y. adlı kişiler de firari olarak geçiyorn ve aranıyorlar. Polis açıklamasında, suçun tarihi olarak da 24 Temmuz 2006 sonrası denildi.