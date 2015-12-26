Temizlik Personeline Hijyeni Anlattı

İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Pehlivan, insan hayatında hijyenin önemli olduğunu, birçok hastalığın temizlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi çalışanları, düzenlenen 2 günlük, Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen konulu panel ile bilgilendirildi. Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen konulu panel, özellikle Esenlik Şirketi temizlik personelinin yoğun olarak katılımıyla temizlik işleri personel yemekhanesinde 2 gün toplam 4 saatlik program çerçevesinde, Prof. Dr. Erkan Pehlivan ve Yrd. Dç. Dr. Üner Kayabaş tarafından gerçekleştirildi.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan, Esenlik Şirketi çalışma alanlarından olan, şehrin temizlik işleri, sosyal tesisler, canlı hayvan pazarı, Maşti otogar işletmesi ve gıda alanında çalışmalarından dolayı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışan personelin bilinçlendirilmesi açısından böyle bir eğitici panel düzenlediklerini belirtti.

Panelde konuşan İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Pehlivan, insan hayatında hijyenin önemli olduğunu, birçok hastalığın temizlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını vurguladı. Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi topraktan insana da bulaşma ihtimali vardır” diyen Pehlivan, temizliğin önemini anlattı.