Temsilci Klasman Listesi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenecek olan Üst Klasman ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri 2-3 Ağustos 2017, Klasman Temsilci Semineri ise 3-4 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki seminere katılacak ve bu sezon görev yapacak temsilci klasman listeleri de açıklandı.

Avukat Faik Demez ve Suat Çoban Malatya’dan 2017-2018 Futbol sezonu Üst Klasman Temsilci Listesi’nde yer aldı.

Malatya’dan 2017-2018 Futbol sezonu federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi listesinde Hüseyin Altuntoprak, Bülent Kılıç ve Erkan Güldaş yer aldı.

Yeni Malatya Gazetesi