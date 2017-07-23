Temsilci Klasman Listesi Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenecek olan Üst Klasman ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri 2-3 Ağustos 2017, Klasman Temsilci Semineri ise 3-4 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki seminere katılacak ve bu sezon görev yapacak temsilci klasman listeleri de açıklandı.
Avukat Faik Demez ve Suat Çoban Malatya’dan 2017-2018 Futbol sezonu Üst Klasman Temsilci Listesi’nde yer aldı.
Malatya’dan 2017-2018 Futbol sezonu federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi listesinde Hüseyin Altuntoprak, Bülent Kılıç ve Erkan Güldaş yer aldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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Malatya amatör takımlarının bu sene işi çok zor. Çünkü malatya hakemliği aldığım bilgiye göre çok aşağı seviyelere düşürülmüş. Hakemlerin hepsi mutsuz ve hepsine haksızlık yapılmış . Bu sene maçlarda çok büyük sıkıntılar çıkacak bakın görün. Adaleti dağıtacak insanlar objektif kararlar verebilecek ruhsal durumda değiller . hakem camiasını içine düştüğü bu durumdan kurtarmanın tek yolu ömer karaca ve ekibinin istifa etmesidir.