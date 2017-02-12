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Malatya Haber -

Tenis Turnuvası Salı Günü

Tenis Turnuvası Salı Günü
  • 12.02.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi’ndeki Tenis kortları, ilk bölgesel turnuvaya ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Salı günü başlayacak 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası’na Malatya ve Elazığ’dan katılım gerçekleşiyor. Ücretsiz olarak kayıt yapılan turnuva sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü işbirliğinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün desteklediği turnuva, 14-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Sponsorluğunda düzenlenecek turnuvaya Malatya ve Elazığ’dan tenisçiler kayıt yaptırabiliyor. Turnuvada başarı gösteren sporculara madalya ile çeşitli hediyeler verileceği kaydedildi.

Turnuvaya tüm ilgililerin davetli olduğu belirtildi.

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