TEOG ve Yarışma Başarılılarına Ödül

Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği törende (TEOG) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı olan 127 öğrenci ile ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ konu başlığı altında düzenlenen liseler arası mektup ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Yeşilyurt Kaymakamlığına da vekalet eden Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz , Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat masaları tek tek dolaşarak sınav ve yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik edip, ailelerle selamlaştı.

POLAT, “BİLGİ VE İLİME SIMSIKI SARILALIM, ÇOK OKUYALIM”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan ‘ 15 Temmuz ve Gençlik’ konulu slayt gösterisi ve yemek ikramından sonra söz alan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat eğitimin öneminden bahsetti.

TEOG sınavı ile ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Polat, “Gençlerimizin okuması, öğrenmesi, kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri bizim en büyük zenginliğimiz ve en büyük gücümüzdür. Çünkü bizler geçmişte bilgi ve ilimden uzaklaşınca kaybeden taraf olduk, bunun için eğitim çok önemlidir. İnsanoğlu kendisini eğitmeli ve geliştirmelidir. Biz okumayı en başa alan bir dinin mensuplarıyız. Cenabı Allah’ın Peygamber Efendimize ilk emri “Okudur”. Cenabı Allah kullarından yani bizlerden her alanda okumamızı istiyor. Kuran-ı Kerim okuyalım, tefsir, matematik, ilim, fen, insanlık ve dünya âlemi ne olursa okuyalım ve öğrenelim. Bizim dinimiz ve medeniyetimizin temelinde okumak var. Cenabı Allah’ın ilk emrini hepimizin yerine getirmesi lazım. Cenabı Allah’ Seni Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ diye emrediyor, bizler Yaradan’ın adıyla okursak ne okursak okuyalım ibadet etmiş oluruz. Aziz milletimiz ve İslam Ümmetinin geleceği için belirlenen davayı sürdürmenin yolu da; okumak ve her türlü alanda donanımlı olmaktan geçiyor” dedi.

POLAT, “ÇOCUKLARIMIZI ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARDAN DOLAYI KUTLUYORUM”

Bilgide ve ilimde kazanmak durumunda olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “ Bilgide yetersiz kalınca ve uzaklaşınca sanayini devrimi yakalayamadık ve rakiplerimiz bizi geçti. Dünya’daki değişim ve dönüşüme göre kendimizi yenileyemedik. Okuma ve bilgi alanında kaybedilince teknoloji başta olmak üzere birçok alanda kaybeden tarafta olduk. Bunun önüne geçmek için özellikle gençlerimizin çok okumaları, araştırmaları, dünyadaki gelişimleri sürekli takip etmeleri gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu ve kuruluşlarla ortak projeler üreterek eğitime tam destek veriyoruz. Eğitim hizmetlerini ciddi şekilde önemsiyoruz. Bizi asıl sevindiren çocuklarımızın katıldıkları TEOG ve ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ yarışmalarında gösterdikleri üstün başarılarıdır, onları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı okul, aile ve çevre ile bağlantılıdır. Okuldaki yeterli eğitim, iyi bir çevre ve iyi bir aile ortamı birleştiği zaman başarı ortaya çıkar. Çocuklarımızın eğitim alanında başarılı olmaları için çaba sarf eden başta anne ve babalar olmak üzere İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne, Okul Müdürlerimize ve öğretmenlerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TEOG’DA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

TEOG sınavında tam puan, bir ve iki yanlış yapan, okul birincisi olan toplam 127 öğrenciye Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer protokol üyeleri tarafından hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

‘ASIMIN NESLİ 15 TEMMUZ’U ANLATIYOR” YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ liseler arası mektup ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yarışmaların şiir dalında birinci Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinden Mahmut Can İlhan olurken, ikinci A.Kadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinden Şafak Aladoğan, üçüncü ise Beydağı Anadolu Lisesinden Furkan Ozancı oldu. Mektup dalında ise birinci Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Elif Taştemir olurken, ikinci Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinden Esra Elif Turgut, üçüncü Hasan Akbudak İMKB Lisesinden Simgenur Maraş oldu.

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