Doğanşehir’de TEOG Başarısı Ödüllendirildi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere ilçe kaymakamı tarafından ödül verildi.

Doğanşehir Öğretmen evinde düzenlenen ödül törenine İlçe Kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, milli eğitim çalışmalarını ve dereceye giren öğretmenlerin ve öğrencilerin başarılarını anlattı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Ben gençleri çok seviyorum, onların gelecekte bu memleketi kimseye boyun eğmeden götüreceklerine de inanıyorum. Doğanşehir de bu başarının mimarı olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu başarıları bizlere gurur veriyor. Ben Vahap Küçük olarak gençlerimizin yanındayım. Allah ömür verdiği sürecede onların yanında olmaya devam edeceğim. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha