TEOG’da ‘Ful’ Yapanlara Ödül

Malatya Valisi Mustafa Toprak, TEOG’da 120 sorunun hepsini cevaplayan öğrencilere ödül verdi.

Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nda karne törenine katılan Vali Toprak daha sonra Malatya’da TEOG sınavında 120 sorunun tümünü cevaplayan öğrencilerle bir araya geldi.

Toprak, hediye takdimi öncesi yaptığı açıklamada, “TEOG sınavları dolayısıyla liselere geçişte bir sınav sistemi uygulanıyor. Bu sınav sistemini tek bir sınav değil de, ara kademelerdeki sınavlarda da çocuklarımızı sıkmadan, belirli bir sistematik halinde ama tek bir sınavın riskine, heyecanına kapılmamak için aşamalı yapılıyor. Bu anlamda Malatya ilimizde de TEOG sınavları çerçevesinde yapılan sınavların sonucunda 11 öğrencimiz Malatya’da 120 sorunun 120’saini cevaplandırmak suresiyle tam başarı elde etti. Çocuklarımızın, anne-babalarını, okullarımızı, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Toprak, şunları söyledi:

“Malatya’da 11 öğrenci 120 soruyu tam olarak cevaplandırmış ve bizi sevindirmiş olsa dahi bunun gelecekte çok daha fazla olması içinde bütün eğitim camiasıyla birlikte hedefimizi daha yüksek noktalara götürmek istiyoruz. Bu anlamda tam puan alan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ama gelecekte bu sayısının artması içinde gayretlerimizi, katkılarımızı, yardımlarımızı, yönetimimizi, rehberliğimizi eksik etmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum.”

Vali Toprak, Malatya’nın Türkiye ortalamasına göre daha iyi bir noktada olduğunu kaydederek, “Son yıllarda Malatya ilimizin de eğitimdeki başarısı, verilen destek ve değerlerle birlikte fiziki kapasitede ve eğitimin içinin daha güçlendirilmesiyle birlikte ileriye gittiğini ifade edebiliyoruz. Gerek üniversite sınav sonuçlarında gerekse TEOG’da ilimizin okullarımızın başarısının Türkiye ortalamasına göre daha iyi bir noktaya gittiğini de ifade etmek istiyorum. Genelde Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarımızın ve illerimizin sırasını bir rekabete dönüşmemesi için açıklamıyor ama biz şunu açıklayabiliriz ki, Malatya ilinde geçen yıla göre bu sene 10 basamak daha yukarıya başarımızı getirdik. Bu önemli bir noktadır. İlk 10’lu basamaktayız. Bunun semeresini görüyoruz” diye konuştu.

Toprak, daha sonra öğrencilere hediyelerini vererek, toplu fotoğraf çektirdi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com